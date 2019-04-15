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Экология Общество

Свалка в Рождествено: узаконить нельзя, вывезти проблематично

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители регоператора по обращению с ТКО и власти Волжского района обсуждают судьбу свалки на территории нацпарка "Самарская Лука" около с. Рождествено.

Внимание к проблеме привлекли местные активисты, опубликовавшие кадры с коровами, мирно пасущимися среди отбросов, которыми завалена обширная площадь.

После появления фотографий свалки в соцсетях к проблеме подключился депутат Госдумы Александр Хинштейн, а в понедельник, 15 апреля, в Рождествено приехали представители районной администрации, регоператора и нацпарка.

Глава Волжского района Евгений Макридин в телефонном разговоре пояснил Волга Ньюс, что, возможно, свалка находится в неприглядном виде из-за того, что местные жители после зимы свозят на нее мусор и из-за весенней распутицы сваливают его около дороги. При этом в грязи сейчас тонет и тяжелая техника, которая должна сгребать и трамбовать отходы. Он сообщил, что на следующей неделе на свалку должен прибыть тяжелый бульдозер и привести ее в приемлемое состояние.   

В пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО ООО "ЭкоСтройРесурс" рассказали, что их сотрудник, находящийся сегодня в Рождествено, зафиксирует и оценит объемы мусора, после чего будет приниматься решение.

Свалка находится в бывшем карьере, расположенном рядом с кладбищем, с советских времен. Но в последние годы она заметно разрослась. В дирекции национального парка утверждают, что это территория сельского поселения и ответственность за происходящее несут местные власти.  

В территориальной схеме обращения с отходами свалка указана как несанкционированная, но действующая. Объем захороненного на ней мусора оценивается в 300 тыс. т, а стоимость рекультивации — в 49 млн рублей. Схемой предусматривается строительство в Рождествено к 2022 г. перегрузочной станции мощностью 10 тыс. т в год недалеко от спиртзавода — на ул. Шоссейной, д. 61.

Однако как сообщили в "ЭкоСтройРесурсе", компании не удалось найти общий язык с дирекцией "Самарской Луки" из-за ограничений на строительство на территории нацпарка. При этом детали проекта в компании не раскрывают.

Для Рождествено, отделенного от Самары Волгой, а от Жигулевска — территорией нацпарка, главная проблема, связанная с мусором, — его транспортировка. Асфальтовой дороги по территории парка до села нет, а переправа мусоровозов на пароме или перегрузка мусора на баржи делает перевозку заметно дороже.

В итоге складывается парадоксальная ситуация, когда регоператор вынужден складировать ТКО на несанкционированной свалке.

По словам главного инженера проектов АО "Волгоэнергопромстройпроект" Вячеслава Борисова, еще в 2014 г. компанией по заказу министерства энергетики и ЖКХ региона был разработан проект сортировочно-перегрузочного комплекса с площадкой сезонного накопления отходов. Предполагалось, что накопленный спрессованный мусор в тюках будет вывозиться в период навигации по Волге.

Однако проект не прошел экологическую экспертизу из-за того, что участок, на котором минэнергетики заказало спроектировать комплекс (аэродром ДОСААФ), находится в собственности Министерства обороны.

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