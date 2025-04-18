В "замершие" недострои в Самарской области было вложено 137,5 млрд рублей

В Самарской области не достроены объекты, в которые в 1984-2018 годах было вложено в общей сложности 137,5 млрд рублей. Такие данные содержатся в отчете о деятельности Счетной палаты региона за 2024 год.
"71% объектов незавершенного строительства составляют "замершие" объекты с началом реализации в 1984-2018 годах, приостановленные в течение значительного периода, а также объекты, реализация которых невозможна, и объекты, запланированные к списанию, с общим объемом затрат 137,5 млрд рублей. Наличие такого рода объектов создает потенциальный ущерб областному бюджету", - указывается в отчете.
Также отмечается, что по результатам проведенной оценки установлено, что эффективность расходов средств бюджета региона на капитальные вложения в незавершенное строительство за 2020-2023 годы составила 59,4%. Было списано 1,36 млрд затрат на объекты, достройка и реконструкция которых была признана неэффективной и бесперспективной.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана