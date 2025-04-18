В "замершие" недострои в Самарской области было вложено 137,5 млрд рублей

В Самарской области не достроены объекты, в которые в 1984-2018 годах было вложено в общей сложности 137,5 млрд рублей. Такие данные содержатся в отчете о деятельности Счетной палаты региона за 2024 год.

"71% объектов незавершенного строительства составляют "замершие" объекты с началом реализации в 1984-2018 годах, приостановленные в течение значительного периода, а также объекты, реализация которых невозможна, и объекты, запланированные к списанию, с общим объемом затрат 137,5 млрд рублей. Наличие такого рода объектов создает потенциальный ущерб областному бюджету", - указывается в отчете.

Также отмечается, что по результатам проведенной оценки установлено, что эффективность расходов средств бюджета региона на капитальные вложения в незавершенное строительство за 2020-2023 годы составила 59,4%. Было списано 1,36 млрд затрат на объекты, достройка и реконструкция которых была признана неэффективной и бесперспективной.