На самарский ресторан Koza tapas возбудили дело за некорректную рекламу

Самарское УФАС возбудило дело из‑за рекламной конструкции у входа в ресторан ООО "Koza tapas", которую посчитали рекламой алкоголя, сообщает пресс-служба ведомства.

"У входа стояла декор‑бочка с надписью "Campo Viejo Rioja", красное сухое вино, 13,5%. Экспертиза признала конструкцию рекламой алкоголя: бренд явно выделен и привлекает внимание

На конструкции не было обязательного предупреждения о вреде чрезмерного употребления — оно должно занимать ≥10% площади!", — обосновали свое решение в самарском УФАС.