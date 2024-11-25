Ключ к рынкам MENA: онлайн-встреча для самарских предпринимателей

27 ноября пройдет онлайн-встреча Клуба предпринимательства StartupSamara, посвящённая выходу на рынки Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Спикером мероприятия выступит Евгений Дубский, основатель и CEO компании ERARTA AI, который поделится опытом работы с регионами MENA.
Участники узнают о стратегиях выхода на международные рынки, разберут реальные кейсы и получат советы от эксперта встречи. Спикер расскажет, как грамотно выйти в регион MENA, эффективно взаимодействовать с местными партнерами и инвесторами, и как избежать ошибок при масштабировании. Участники смогут задать вопросы и получить рекомендации от практикующего предпринимателя Евгения Дубского, основателя и CEO компании ERARTA AI.
Работа на рынках MENA требует внимательного подхода, знания культурных особенностей и нюансов ведения бизнеса. Успех в этих странах во многом зависит от способности адаптировать свой бизнес под местные реалии, налаживать доверительные отношения с местными партнерами, использовать инновационные технологии и привлекать внимание инвесторов.
Что получат участники по итогам встречи:
— Готовые стратегии выхода на рынки MENA и рабочие подходы к минимизации рисков;
— Практические рекомендации по взаимодействию с региональными инвесторами;
— Понимание, как адаптировать бизнес-процессы и маркетинговую стратегию под местные особенности;
— Материалы для дальнейшего использования.
Регистрация и подробности доступны по ссылке: e.startupsamara.ru/east. Участие бесплатное.
Организатором встречи выступает Региональный центр инноваций StartupSamara. Мероприятие проводится по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk