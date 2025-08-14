ОСАГО от ВСК признали лучшим 94,3% российских автовладельцев — аналитика АВТОСТАТ и DRIVE2

Страховой Дом ВСК — лидер среди российских страховщиков по уровню удовлетворенности клиентов условиями и сервисом по ОСАГО. Таковы итоги совместного исследования аналитического агентства "АВТОСТАТ" и платформы DRIVE2.RU.
Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" и платформа DRIVE2.RU провели масштабный онлайн опрос российских автомобилистов по теме автострахования. Респонденты рассказали, какие факторы оказывают влияние на выбор страховщика, с помощью каких каналов они предпочитают покупать полисы ОСАГО и каско, довольны ли они в целом сервисом по автогражданке — от процесса оформления полиса до урегулирования страховых случаев.
Страховой Дом ВСК возглавил пятерку лучших страховщиков по ОСАГО — компанией довольны 94,3% российских автомобилистов. Этот показатель на 5 п. п. выше, чем у ближайшего конкурента.
ВСК — универсальная страховая компания, входит в топ-5 страховщиков ОСАГО по объему собранных премий, доля компании на рынке страхования автогражданской ответственности владельцев ТС составляет 9,8%.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая