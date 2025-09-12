16+
ВСК: у угонщиков ностальгия по "корейцам", самыми угоняемыми стали Hyundai и Kia

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По итогам восьми месяцев 2025 года в России число угонов выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Также изменилась география преступлений: если в январе–августе 2024 года лидером антирейтинга были Москва и Дагестан, то по итогам восьми месяцев 2025 года наибольшее число страховых событий фиксировалось в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Самыми угоняемыми марками стали Hyundai и Kia.

По итогам восьми месяцев 2025 года 28% угонов было зафиксировано в столице. В антирейтинг также вошли Санкт-Петербург (20%), Краснодарский край (11%), Дагестан, Татарстан, Кемеровская, Ростовская, Брянская, Рязанская, Тверская и Ярославская области, Хабаровский край (примерно по 2,8%).

Число угонов грузового транспорта по итогам восьми месяцев практически не изменилось — 2,8% (3% за аналогичный период прошлого года). Причем практически все случаи связаны с хищением китайских грузовиков FAW (в 2024 году антирейтинг возглавлял также китайский Shacman).

В список самых "востребованных" у преступников авто в 2025 году вошли:

  1. Hyundai и Kia (по 17% угонов)
  2. Lexus (14%)
  3. LADA (11%)
  4. Toyota и Mitsubishi (по 8%)
  5. Mercedes-Benz (5,7%)

Самой угоняемой моделью авто в 2025 году стал внедорожник Lexus LX (8% краж авто). Доля китайских брендов в общей структуре угоняемости выросла до 8,5% (3% за аналогичный период 2024 года), чаще всего крадут автомобили Chery и LIXIANG (примерно 3% страховых случаев на каждую марку от общего числа угонов).

По оценкам специалистов ВСК, 34% угонов происходит в период с 07:00 до 11:00, еще 26% — с 00:00 до 06:00.

