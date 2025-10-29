Каждый второй россиянин боится стихийных бедствий, а триллеры помогают справляться со стрессом

Федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" и страховая компания "Росгосстрах" выяснили, каких реальных рисков больше всего боятся россияне, как литература помогает им справляться с тревогой и от чего они хотели бы застраховаться в первую очередь. Оказалось, что главным страхом для 45% респондентов стали стихийные бедствия, а чтение триллеров и хорроров является для многих популярным инструментом психологической разгрузки.

Страх — одна из базовых человеческих эмоций, а литература часто становится как его источником, так и лекарством от него. Совместное исследование показало, что самые популярные жанры, дающие "острые ощущения" — это триллеры, хорроры (41%) и детективы (38%). При этом 34% опрошенных признались, что после прочтения страшных историй у них ненадолго возникали страхи, а для 28% этот эффект зависел от мастерства автора.

Помимо стихийных бедствий, в топ-5 самых распространенных фобий вошли:

Стихийные бедствия и природные катастрофы — 45% Авто- и авиакатастрофы — 38% Преступники — 37% Эпидемии и смертельные болезни — 35% Пожары — 22%.

Любопытно, что классические "хоррор-страхи" — монстры и паранормальные явления — оказались в аутсайдерах, набрав лишь 9%. Это говорит о том, что россияне куда больше тревожатся о реальных, а не вымышленных угрозах.

Основной стратегией борьбы со страхами для подавляющего большинства респондентов (67%) стала повышенная осторожность и внимательное отношение к окружающему миру. Каждый пятый (21%) использует опыт персонажей хорроров, чтобы понимать, каких рисков следует избегать в жизни.

В финале исследования респондентам задали вопрос: если бы можно было гарантированно застраховать себя от любого одного риска, что бы вы выбрали? Абсолютным лидером (44%) стала "Страховка для здоровья близких". Это показывает, что главной ценностью и источником тревоги для людей являются не материальные блага, а благополучие родных и друзей.

Другие популярные варианты ответов:

От серьезных болезней и вирусов — 22%

От несчастных случаев и травм — 11%

От потери жилья и ценных вещей — 9%

От катастроф (аварий, крушений) — 8%

"Страх — одна из самых сильных эмоций человека. Люди по-разному пытаются справиться с ним: кто-то отвлекается на книги и фильмы, кто-то ищет спокойствие в медитации, а кто-то предпочитает действовать рационально — заранее снижая возможные риски. В этом смысле страхование становится инструментом уверенности: оформляя полис, человек словно говорит себе "я готов к любому сценарию и у меня есть план действий". Востребованность страховок растет особенно в сегменте здоровья. Например, в РГС за последний год на 40% увеличился спрос на полисы онкострахования", — говорит Александр Росликов, директор по маркетингу и цифровым продажам Росгосстраха.