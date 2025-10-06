Росгосстрах отмечает 104 года со дня основания

6 октября Росгосстрах празднует 104-й день рождения, который традиционно считается и Днем страховщика в России. Компания прошла путь от создания государственного страхования в 1921 году до статуса одного из самых узнаваемых страховых брендов страны.

Более 7,5 млн семей, предпринимателей и компаний доверяют Росгосстраху защиту самого важного и ценного: здоровья и дома, бизнеса и ответственности, досуга и путешествий, и даже любимых питомцев. Компания входит в число лидеров в страховании жилья и уверенные позиции в автостраховании. РГС страхует заводы, промышленные предприятия, космические старты и обеспечивает качественной медицинской помощью по ДМС сотрудников МСБ и трудовые коллективы гигантов индустрии.

Благодаря широкому региональному присутствию компании, команде из 30 тыс. страховых агентов, большой сети партнеров и современным онлайн-платформам, защита и поддержка Росгосстраха доступна каждому, где бы он ни находился.

Росгосстрах стремится сделать страхование гибким и комфортным, поэтому дополняет традиционно присущий индивидуальный, человеческий подход к клиентам современными технологиями и искусственным интеллектом — от момента оформления полиса до выплаты по страховому случаю или организации сервиса. При этом приоритетами компании остаются неравнодушие, готовность выслушать, понять и поддержать именно тогда, когда это действительно необходимо, заверили в компании.

"В развитии современной и технологичной компании нам важно, чтобы за всеми изменениями стояли вовлеченные люди, готовые помочь и говорящие на языке, понятном клиенту. Мы уверены: именно сочетание скорости, гибкости с искренней человеческой заботой является ключом к доверию клиентов. Мы хотим, чтобы каждый клиент РГС знал, что, когда важно, мы будем рядом!" — говорит генеральный директор Росгосстраха Максим Шепелев.