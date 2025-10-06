16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Росгосстрах отмечает 104 года со дня основания Страховой Дом ВСК запустил осеннюю акцию для автовладельцев Число страховых агентов в ВСК к концу года может составить 25 тыс. человек Марина Ляшенко на CDI Conf: Страховой Дом ВСК внедряет большие языковые модели и технологии обезличивания для повышения операционной эффективности бизнес-процессов XIII ежегодный форум "Здоровая организация": ВСК и ЭКОПСИ объединили HR-лидеров для диалога о здоровье бизнеса

Страхование Финансы

Росгосстрах отмечает 104 года со дня основания

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

6 октября Росгосстрах празднует 104-й день рождения, который традиционно считается и Днем страховщика в России. Компания прошла путь от создания государственного страхования в 1921 году до статуса одного из самых узнаваемых страховых брендов страны.

Более 7,5 млн семей, предпринимателей и компаний доверяют Росгосстраху защиту самого важного и ценного: здоровья и дома, бизнеса и ответственности, досуга и путешествий, и даже любимых питомцев. Компания входит в число лидеров в страховании жилья и уверенные позиции в автостраховании. РГС страхует заводы, промышленные предприятия, космические старты и обеспечивает качественной медицинской помощью по ДМС сотрудников МСБ и трудовые коллективы гигантов индустрии.

Благодаря широкому региональному присутствию компании, команде из 30 тыс. страховых агентов, большой сети партнеров и современным онлайн-платформам, защита и поддержка Росгосстраха доступна каждому, где бы он ни находился.

Росгосстрах стремится сделать страхование гибким и комфортным, поэтому дополняет традиционно присущий индивидуальный, человеческий подход к клиентам современными технологиями и искусственным интеллектом — от момента оформления полиса до выплаты по страховому случаю или организации сервиса. При этом приоритетами компании остаются неравнодушие, готовность выслушать, понять и поддержать именно тогда, когда это действительно необходимо, заверили в компании.

"В развитии современной и технологичной компании нам важно, чтобы за всеми изменениями стояли вовлеченные люди, готовые помочь и говорящие на языке, понятном клиенту. Мы уверены: именно сочетание скорости, гибкости с искренней человеческой заботой является ключом к доверию клиентов. Мы хотим, чтобы каждый клиент РГС знал, что, когда важно, мы будем рядом!" — говорит генеральный директор Росгосстраха Максим Шепелев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2