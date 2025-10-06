16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Росгосстрах отмечает 104 года со дня основания Страховой Дом ВСК запустил осеннюю акцию для автовладельцев Число страховых агентов в ВСК к концу года может составить 25 тыс. человек Марина Ляшенко на CDI Conf: Страховой Дом ВСК внедряет большие языковые модели и технологии обезличивания для повышения операционной эффективности бизнес-процессов XIII ежегодный форум "Здоровая организация": ВСК и ЭКОПСИ объединили HR-лидеров для диалога о здоровье бизнеса

Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК запустил осеннюю акцию для автовладельцев

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страховой Дом ВСК объявил о старте осенней акции для автовладельцев. В течение октября 2025 года при оформлении программы каско "Компакт фикс" со страховой суммой от 450 тысяч рублей на полис действует скидка 15%.

Акция направлена на повышение доступности качественной страховой защиты и позволяет автовладельцам экономить на надежном покрытии рисков. "Компакт фикс" — популярный продукт с фиксированной стоимостью, который можно оформить на автомобили возрастом до 35 лет. Полис действует в течение года независимо от срока действия ОСАГО и доступен как дополнение к ОСАГО, так и в качестве самостоятельного продукта. Страховой полис предполагает 6 вариантов защиты с разными страховыми суммами от 400 тысяч рублей до 1 млн рублей.

В покрытие полиса входит:

  • Защита от ДТП по вине третьих лиц, в том числе при обоюдной вине;
  • Возмещение ущерба от водителей без действующего полиса ОСАГО (для клиентов, выбравших страховую сумму от 450 тысяч рублей);
  • Возможность ремонта на станциях техобслуживания;
  • Опция "мультидрайв" — управление автомобилем любым водителем.

В рамках осенней акции октябрь становится оптимальным временем для оформления автостраховки от ВСК на особых условиях. Благодаря выгодным условиям — стоимость каско "Компакт фикс" начинается от 2 001 рубля — еще больше автовладельцев могут защитить свой автомобиль от непредвиденных ситуаций на дороге, включая ДТП от водителей без ОСАГО, по вине самокатчиков, снегоходов и т. д.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2