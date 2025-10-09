16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито и АльфаСтрахование подписали соглашение о стратегическом партнерстве ВСК планирует наращивать автодилерский канал продаж за счет цифровизации и расширения продуктовой линейки Страховой Дом ВСК: пресечена деятельность автомошенников 78% жителей Тольятти покупают страховки Росгосстрах отмечает 104 года со дня основания

Страхование Финансы

Авито и АльфаСтрахование подписали соглашение о стратегическом партнерстве

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Авито и АльфаСтрахование подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках юбилейного десятого Форума инновационных финансовых технологий Финополис. Подписи под документом поставили генеральный директор АльфаСтрахования Владимир Скворцов и директор стратегических партнерств Авито Александр Самсонов.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Сотрудничество сторон предполагает развитие совместных решений в сферах страхования долгосрочной и краткосрочной аренды недвижимости, и гарантии на электронику, приобретенную на платформе Авито. Эти инициативы направлены на повышение доверия, привлекательности и удобства продуктов Авито для миллионов клиентов.

"Интеграция с цифровыми платформами, развитие партнёрств за пределами финансовой сферы и бесшовный пользовательский опыт — это те направления, которые сегодня определяют будущее страхового рынка. Мы стремимся к тому, чтобы страхование воспринималось как удобный, полезный, без лишней бюрократии и простой инструмент. Наш проект с Авито — отличный пример того, как страховой продукт может стать частью повседневной жизни человека", — говорит Владимир Скворцов, генеральный директор "АльфаСтрахование".

"Авито уже давно является платформой, где пользователи совершают значимые сделки — от покупки электроники до аренды и продажи недвижимости. Наш приоритет — безопасность и комфорт аудитории. Партнёрство с "АльфаСтрахование" позволит усилить защиту пользователей и интегрировать инновационные страховые продукты прямо в сервис. Это логичный шаг в развитии наших сервисов, которые делают онлайн-опыт не только удобным, но и максимально надёжным", — отметил Александр Самсонов, директор стратегических партнерств Авито.

В рамках соглашения стороны планируют создавать координационные комитеты и рабочие группы для реализации совместных инициатив. Такой формат позволит системно выстраивать взаимодействие и запускать новые проекты, соответствующие потребностям пользователей.

В перспективе партнерство может быть расширено на смежные сегменты, включая страхование в сфере недвижимости, товаров, работы и услуг, а также для развития комплексных продуктово-страховых решений. Для компаний это станет возможностью задавать новые стандарты качества услуг и укрепить лидерские позиции на цифровом рынке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2