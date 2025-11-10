Югория объединила 400 лучших страховых агентов страны на масштабном мероприятии в Москве

7 ноября в Москве страховая компания "Югория" провела масштабное мероприятие для агентского сообщества — "Югорские каникулы 2025", собрав вместе топ-400 страховых агентов со всей России. В рамках программы события участники приняли участие в насыщенной деловой и развлекательной программе: нетворкинге, панельной дискуссии с лидерами страхового рынка, практических мастер-классах, а также праздничном гала-вечере.

Основной темой события стала трансформация агентской профессии в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта. Для страховых агентов были организованы мастер-классы по развитию личного бренда, интеграции ИИ в рабочие процессы, использованию новых инструментов продаж, а также по актуальным трендам в агентском сегменте.

В рамках мероприятия была проведена панельная дискуссия "Рынок страхования — агент будущего". Спикерами выступили президент ВСС Евгений Уфимцев, генеральный директор НРА Татьяна Григорьева, генеральный директор АРФГ Эльман Мехтиев, генеральный директор Югории Олег Овсяницкий, резидент клуба страховых агентов Вершина Елена Третьякова. Основными темами обсуждения стали прогнозы и ключевые тенденции страхового рынка, изменения в ОСАГО, агентская сеть и ее важность для рынка, повышение финансовой грамотности и другие актуальные вопросы. Генеральный директор НСИС Николай Галушин сообщил в своем видеообращении, что в 2026 году планируется создание технологической платформы, которая позволит упростить запросы между страховщиками и агентами.

По окончании дискуссии, Евгений Уфимцев поздравил Олега Овсяницкого с внесением в Книгу Почета ВСС и вручил награду. "Мне очень приятно, что за личный вклад в развитие страхового рынка президиумом ВСС было принято решение включить Олега Сергеевича в Книгу Почета Всероссийского союза страховщиков", — сказал Евгений Уфимцев.

Проект "Югорские каникулы" стал логичным продолжением развития агентского сообщества компании. Впервые формат был анонсирован в октябре 2024 года в рамках встречи агентов Сургутской группы филиалов, приуроченной ко Дню страховщика. Тогда особое внимание было уделено внедрению цифровых решений и поддержке агентской сети.

"Агентская сеть — это стратегическое преимущество и основа устойчивого развития компании. Сегодня, когда страховой рынок активно трансформируется, роль агента становится не меньше, а наоборот — качественно меняется. Мы видим свою задачу в том, чтобы обеспечить партнёров современными инструментами, знаниями и возможностями для роста. "Югорские каникулы" — это не просто встреча, а важный шаг к формированию профессионального сообщества нового поколения", — отметил генеральный директор Югории Олег Овсяницкий.