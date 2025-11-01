НаотмЫшь: Росгосстрах включил в продукты страхования жилья необычные риски

16+
САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В конце дачного сезона, когда в закрытых на зиму домиках вместо хозяев порой главными жильцами становятся мыши, Росгосстрах обновил свои правила страхования. Теперь компания покрывает в том числе и ущерб, причиненный грызунами.

"Мы и раньше платили клиентам, если, скажем, мыши в их доме портили проводку, и в результате начинался пожар. Но теперь добавили отдельный риск — на случай, если просто повредят имущество — например, прогрызут мебель, чтобы добраться до забытой крупы или чтобы гнездо в диване себе на зиму соорудить", — пояснила директор по развитию и андеррайтингу страхования имущества физлиц Росгосстраха Екатерина Зенченко.

По ее словам, эти изменения компания внесла по просьбе страховых агентов, к которым обращаются клиенты. И риск покрывает ущерб не только от грызунов, но и от других не принадлежащих клиенту животных.

"В деревнях часто жалуются, что чужие коровы ломают или портят заборы, а клиенты из Иркутской области интересовались, заплатим ли за "шалости" медведя — звери там стали часто заходить в поселки, и даже в дома лезут, — уточнила Екатерина Зенченко. — Если такой риск в полисе есть — заплатим. И за медведя, и за корову, и за мышь".

Кстати, если в результате страхового случая в доме или квартире — например, пожара, подтопления или сильного ветра — домашние животные самого клиента тоже пострадали, по новым правилам Росгосстрах возместит расходы на лечение и обследование.

Еще из необычных рисков Росгосстрах заплатит за:

  • случайно разбитую раковину или плафон на лампе, если они застрахованы вместе с жильем;
  • ущерб, если что-то в квартире или доме залило дождем через открытое окно;
  • оплавившуюся розетку или выключатель, даже если потом не было возгорания;
  • подтопление подвалов и цоколей талыми или поднявшимися грунтовыми водами;
  • вынужденный взлом дверей или окон пожарными, полицией или медиками, если этого требует ситуация. 

