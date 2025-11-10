16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК выплатила 23 млн рублей за угнанный Lexus Страховой Дом ВСК получил награду за системное развитие агентской сети НаотмЫшь: Росгосстрах включил в продукты страхования жилья необычные риски Росгосстрах удостоен диплома за вклад в развитие онкострахования ВСК предлагает выгодно пройти профилактическое обследование на онкозаболевания

Страхование Финансы

ВСК выплатила 23 млн рублей за угнанный Lexus

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страховой Дом ВСК произвел страховую выплату в размере 23 миллиона рублей за автомобиль Lexus LX, который был похищен со стоянки. Компания признала случай страховым и в короткие сроки выполнила свои обязательства перед клиентом.

Инцидент произошел, когда автомобиль клиентки компании был припаркован во дворе жилого дома. Сразу после того, как владелица Lexus не нашла припаркованный автомобиль на месте, она обратилась в ВСК, где была застрахована ее машина по полису каско.

Специалисты ВСК оперативно обработали заявление и провели все необходимые проверки. После подтверждения обстоятельств произошедшего и в соответствии с условиями договора страхования компания признала случай страховым и выплатила страховое возмещение в размере 23 млн рублей.

По статистике ВСК внедорожник Lexus LX стал самой угоняемой моделью авто в 2025 году — 8% краж авто. В список самых "востребованных" у преступников авто в 2025 году вошли:

  1. Hyundai и Kia (по 17% угонов)
  2. Lexus (14%)
  3. LADA (11%)
  4. Toyota и Mitsubishi (по 8%)
  5. Mercedes-Benz (5,7%)

Наибольшее число страховых событий по итогам 8 месяцев 2025 года фиксировалось в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30