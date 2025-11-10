ВСК выплатила 23 млн рублей за угнанный Lexus

Страховой Дом ВСК произвел страховую выплату в размере 23 миллиона рублей за автомобиль Lexus LX, который был похищен со стоянки. Компания признала случай страховым и в короткие сроки выполнила свои обязательства перед клиентом.

Инцидент произошел, когда автомобиль клиентки компании был припаркован во дворе жилого дома. Сразу после того, как владелица Lexus не нашла припаркованный автомобиль на месте, она обратилась в ВСК, где была застрахована ее машина по полису каско.

Специалисты ВСК оперативно обработали заявление и провели все необходимые проверки. После подтверждения обстоятельств произошедшего и в соответствии с условиями договора страхования компания признала случай страховым и выплатила страховое возмещение в размере 23 млн рублей.

По статистике ВСК внедорожник Lexus LX стал самой угоняемой моделью авто в 2025 году — 8% краж авто. В список самых "востребованных" у преступников авто в 2025 году вошли:

Hyundai и Kia (по 17% угонов) Lexus (14%) LADA (11%) Toyota и Mitsubishi (по 8%) Mercedes-Benz (5,7%)

Наибольшее число страховых событий по итогам 8 месяцев 2025 года фиксировалось в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.