ВСК предлагает выгодно пройти профилактическое обследование на онкозаболевания

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Осенью во всем мире отмечается Всемирный день осведомленности о раке груди, призванный напомнить о важности ранней диагностики и качественного лечения онкологических заболеваний. В рамках этого события Страховой Дом ВСК привлекает внимание к необходимости регулярного обследования и предлагает оформить специальную программу страхования "Сохраняя главное" с выгодой в 10%.

Статистика показывает, что ранняя диагностика онкологических заболеваний позволяет достичь полного излечения в 90% случаев. Однако успех лечения напрямую зависит от своевременного обращения к врачу и возможности получить качественную медицинскую помощь. Страховая программа от ВСК предоставляет комплексную финансовую поддержку при выявлении любого онкологического заболевания, помогая клиентам сосредоточиться на главном — своем здоровье.

В рамках программы "Сохраняя главное" Страховой Дом ВСК проводит ежегодную проверку организма для раннего выявления заболеваний, организовывает лечение в лучших медицинских центрах России, где применяются наиболее эффективные методы и лучшие лекарственные препараты, предоставляет персонального врача-куратора для организации и сопровождения в процессе лечения и консультации онкопсихолога для поддержки эмоционального состояния. Также в случае диагностирования любого онкологического заболевания предусмотрена финансовая поддержка.

Чтобы привлечь внимание к необходимости регулярного обследования, ВСК создала специальное предложение для клиентов. С 1 ноября по 31 декабря полис "Сохраняя главное" можно приобрести с выгодой в 10%. Уточнить подробности об акции и условиях программы можно на сайте vsk.ru или у специалистов компании.

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

