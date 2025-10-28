Страховой Дом ВСК и правоохранительные органы пресекли деятельность группы страховых мошенников в Москве

Сотрудниками подразделений ГУ МВД России по городу Москве при содействии работников блока защиты активов Страхового Дома ВСК выявлена и пресечена деятельность организованной группы страховых мошенников.

Участники преступной группы специализировались на постановочных ДТП с участием автомобилей такси на территории Москвы и Московской области, которые совершали с целью последующего незаконного получения страховых выплат по договорам ОСАГО. Большинство дорожных "аварий" было оформлено без участия сотрудников ГИБДД путем составления "Европротокола". В результате преступной деятельности совершено более 200 ДТП, общий ущерб по которым превысил 26 млн рублей.

Работники Блока защиты активов Страхового Дома ВСК с помощью специально разработанных инструментов на основе инновационных технологий, применяемых в компании, и аналитической работы вычислили повторяющиеся сценарии ДТП с участием такси в Москве и области. Результаты проведенного анализа содержали очевидные признаки мошенничества, в связи с чем были переданы в правоохранительные органы.

По данным обстоятельствам сотрудниками органов предварительного расследования Москвы возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в сфере страхования (ч.4 ст. 159.5 УК РФ).

В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов задержаны лидеры и активные участники организованной преступной группы.

"Автострахование остаётся наиболее уязвимым и подверженным мошенничеству видом страхования. Преступления в сфере автострахования являются угрозой не только для участников страхового рынка, но и создают прямую угрозу безопасности всех участников дорожного движения, подвергая риску их жизнь и здоровье.

Мошенники постоянно оттачивают способы совершения преступлений в сфере автострахования, придумывают новые "схемы" обмана, используют пробелы законодательства.

В противодействие преступникам Страховой Дом ВСК совершенствует инструменты выявления, предотвращения и пресечения мошеннических действий, анализа страховых случаев, развивает внутренние механизмы контроля, регулярно и активно взаимодействует с правоохранительными органами и государственными структурами для защиты интересов клиентов, компании и добросовестных участников страхового рынка", — прокомментировал Олег Ручкин, руководитель блока защиты активов Страхового Дома ВСК.