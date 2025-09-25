"Эксперт РА" подтвердил рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне ruАA со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности Страхового Дома ВСК на уровне ruАА. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Страховой Дом ВСК — универсальный страховщик с диверсифицированным портфелем, занимающий 5 место на рынке non-life по объему совокупной страховой премии за 1 полугодие 2025 года. Основные бизнес-направления компании — автострахование, страхование имущества юридических и физических лиц и ДМС.

За 2024 год суммарный объем собранных премий ВСК составил 149,7 млрд рублей. Размер активов компании на 30.06.2025 года достиг 152,3 млрд рублей, объем собственных средств — 61,4 млрд рублей, уставный капитал — 12,1 млрд рублей. Агентство отметило в качестве позитивного фактора положительную динамику объема собственных средств на 30.06.2025 (+30,9% по сравнению со значением на 30.06.2024).

Клиентская база и каналы продаж страховых продуктов компании характеризуются высокой диверсификацией. На пять крупнейших клиентов приходится 9,8% страховой премии за 1 полугодие 2025 года. Также аналитики отметили высокую географическую диверсификацию — компания имеет широкую филиальную сеть, в Москве было собрано 44,6% совокупной премии за 1 полугодие 2025 года.

Эксперты положительно оценивают коэффициент убыточности-нетто по страховому портфелю ВСК — 52,3% за 2024 год. Кроме того, агентство позитивно оценивает рост показателей рентабельности капитала (25,3% за 2024 год и 38,8% за 1 полугодие 2025 года в годовом выражении) и инвестиций (8,9% за 2024 год).

Качество активов ВСК оценивается как высокое: на долю высоколиквидных вложений в объекты с рейтингом ruA+ и выше пришлось 64,2% активов. Риски концентрации активов на крупнейших объектах оцениваются агентством как низкие.

Значения коэффициентов общей ликвидности (1,23 на 31.12.2024) и уточненной страховой ликвидности-нетто (1,31) находятся на высоком уровне. Также позитивно на рейтинге сказывается отсутствие долговой нагрузки, внебалансовых обязательств и низкая доля оценочных обязательств.

Качество перестраховочной защиты оценивается агентством как высокое. Все крупнейшие риски надежно перестрахованы, отношение максимально возможной по одному событию страховой выплаты-нетто к собственным средствам компании составило 0,4% на 30.06.2025. Кроме того, компания имеет опыт урегулирования крупных страховых случаев, что отмечается в качестве позитивного фактора — крупнейшая выплата ВСК за последние 5 лет составила 1,4 млрд рублей.

По мнению экспертов, ВСК обладает адекватным качеством управления, в том числе уделяет внимание управлению рисками. В компании сформированы коллегиальные органы, в функции которых входит риск-менеджмент, а также действует обособленное подразделение по риск-менеджменту. Агентство отмечает наличие у компании утвержденной стратегии развития, а также высокий уровень финансового планирования и прогнозирования.

"Сегодня Страховой Дом ВСК — это один из крупнейших российских страховщиков. Эффективная стратегия развития компании подтверждается высокими бизнес-результатами, нам удается сохранять финансовую устойчивость, наращивать клиентскую базу, увеличивать сборы. Экспертная оценка Эксперт РА подтверждает эффективность управления компании. Обновленный стратегический цикл ВСК включает внедрение сервисов и продуктов, направленных на дальнейшую цифровизацию. Мы продолжим развиваться, внедрять в системы урегулирования убытков и здравоохранения инновационные решения, которые сделают сервис ВСК еще более удобным и качественным для клиентов", — отметил Денис Карпунин, заместитель генерального директора по экономике и финансам Страхового Дома ВСК.