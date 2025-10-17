16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Чистая прибыль Росгосстраха за 9 месяцев 2025 года достигла 7,6 млрд рублей Служба безопасности Росгосстраха помогла обезвредить ОПГ автомошенников в Кабардино-Балкарии В рамках Финополис 2025 Ольга Сорокина рассказала, зачем страховщикам мотивировать ответственное поведение клиентов Что происходит с ОМС: как новый закон может оставить пациентов без защиты ВСК выступила партнером Форума МФО-2025

Страхование Финансы

Чистая прибыль Росгосстраха за 9 месяцев 2025 года достигла 7,6 млрд рублей

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За первые три квартала этого года Росгосстрах заработал 7,6 млрд чистой прибыли, что соответствует аналогичному ретроспективно пересчитанному показателю прошлого года (данные ОСБУ).

Выручка за этот период выросла на 9% и составила 75,1 млрд рублей. Наилучшие результаты РГС традиционно показал в классическом страховании жилья и другого имущества физических и юридических лиц, а также в личных видах, включая онкострахование. Важный вклад в финансовые итоги трех кварталов внесла и выбранная страховщиком инвестиционная стратегия.

С начала года РГС нарастил активы на 5,4% — до 134,6 млрд рублей, а собственный капитал компании увеличился на 11,9% до 71,9 млрд рублей.

С января по сентябрь этого года Росгосстрах выплатил клиентам 34,6 млрд рублей (это на 18,2% больше чем за 9 месяцев годом ранее) по договорам страхования и перестрахования, ежедневно помогая семьям, сотрудникам компаний, владельцам бизнеса и предприятиям вернуться к привычному уровню жизни или справиться с последствиями страховых случаев.

"Сбалансированная инвестиционная политика, повышенное внимание к операционной эффективности, синергия всех наших каналов продаж в сочетании с цифровой и продуктовой трансформацией помогают нам из квартала в квартал демонстрировать стабильную динамику по прибыли и сборам, — прокомментировал финансовые итоги 9 месяцев генеральный директор Росгосстраха Максим Шепелев. — При этом более 7 миллионов клиентов и звание самого узнаваемого страхового бренда в стране, которое РГС вновь подтвердил в июле этого года, требуют от страховщика больше, чем быть надежным и технологичным. Мы хотим, чтобы каждый человек чувствовал наше неравнодушие, понимание, готовность помочь, и всегда сохраняем принципы заботы, человечности и поддержки".

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2