ВСК выступила партнером Форума МФО-2025

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Страховой Дом ВСК выступил партнером Форума МФО-2025 — ключевого события в сфере микрофинансирования, которое объединило более 300 ведущих экспертов, руководителей компаний и представителей регулирующих органов. Мероприятие прошло 2–3 октября в Москве.

В рамках форума руководитель управления экосистемы "Дом" Страхового Дома ВСК Екатерина Микрюкова выступила с докладом на одной из сессий конференции. В своем выступлении она осветила роль страхования как неотъемлемого элемента устойчивого развития микрофинансовых организаций (МФО).

По ее словам, страхование — это не просто дополнительная опция к займу, а ключевой инструмент защиты финансового благополучия и спокойствия клиента ВСК. Например, оно может защитить карты от незаконного или мошеннического использования, а клиента — от незаконного кредита или займа, предоставит сервисный пакет по телемедицине или онлайн-сопровождение юриста, обеспечит погашение займа при возникновении непредвиденных расходов на здоровье клиента и его близких родственников, на ремонт квартиры, дома или при угоне ТС, в случае потери дохода и даже окажет в хозяйстве помощь профессиональных слесарей, сантехников, техников и электриков.

"Как мы видим, именно интересы добропорядочных клиентов стали одной из ключевых тем обсуждения этого форума. Практика показывает, что в динамичном, и порой, непредсказуемом мире только страхование способно защитить интересы Клиентов МФО. Для самих МФО — это возможность сформировать доверие к отрасли, показать свою заботу о клиенте", — отметила Екатерина Микрюкова.

