16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Страховой Дом ВСК: пресечена деятельность автомошенников 78% жителей Тольятти покупают страховки Росгосстрах отмечает 104 года со дня основания Страховой Дом ВСК запустил осеннюю акцию для автовладельцев Число страховых агентов в ВСК к концу года может составить 25 тыс. человек

Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК: пресечена деятельность автомошенников

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по инициативе работников Блока защиты активов Страхового Дома ВСК провели совместные мероприятия по выявлению и пресечению деятельности страховых мошенников.

Организованная преступная группа численностью более 50 человек, костяк которой составляли жители Мурманской области, занималась инсценировками ДТП с целью незаконного получения страховых выплат по договорам КАСКО. В результате противоправных действий участниками преступной группы совершено более 300 инсценированных ДТП, общий ущерб по которым превысил 200 млн рублей.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, задержаны лидеры и активные участники организованной преступной группы, действовавшей на территории Северо-Западного Федерального округа. По данному факту следственными органами возбуждены уголовные дела.

В ходе следственных действий изъято 17 автомобилей, крупные суммы денежных средств, полученных преступным путем, документы на транспортные средства, а также "чёрная бухгалтерия" с описанием схем и действий участников преступной группы. Работники Блока защиты активов Страхового Дома ВСК принимают активное участие в изобличении деятельности преступной группы в рамках системного взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов.

"ВСК регулярно выявляет признаки страхового мошенничества и успешно взаимодействует с правоохранительными органами. Предоставленные компанией аналитические материалы послужили основанием для проведения оперативно-следственных мероприятий по пресечению деятельности преступной группы. Страховой Дом ВСК постоянно совершенствует внутренние механизмы контроля и активно взаимодействует с государственными структурами для защиты интересов клиентов, компании и добросовестных участников страхового рынка", — Олег Ручкин, руководитель Блока защиты активов Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2