Страховой Дом ВСК: пресечена деятельность автомошенников

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по инициативе работников Блока защиты активов Страхового Дома ВСК провели совместные мероприятия по выявлению и пресечению деятельности страховых мошенников.

Организованная преступная группа численностью более 50 человек, костяк которой составляли жители Мурманской области, занималась инсценировками ДТП с целью незаконного получения страховых выплат по договорам КАСКО. В результате противоправных действий участниками преступной группы совершено более 300 инсценированных ДТП, общий ущерб по которым превысил 200 млн рублей.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, задержаны лидеры и активные участники организованной преступной группы, действовавшей на территории Северо-Западного Федерального округа. По данному факту следственными органами возбуждены уголовные дела.

В ходе следственных действий изъято 17 автомобилей, крупные суммы денежных средств, полученных преступным путем, документы на транспортные средства, а также "чёрная бухгалтерия" с описанием схем и действий участников преступной группы. Работники Блока защиты активов Страхового Дома ВСК принимают активное участие в изобличении деятельности преступной группы в рамках системного взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов.

"ВСК регулярно выявляет признаки страхового мошенничества и успешно взаимодействует с правоохранительными органами. Предоставленные компанией аналитические материалы послужили основанием для проведения оперативно-следственных мероприятий по пресечению деятельности преступной группы. Страховой Дом ВСК постоянно совершенствует внутренние механизмы контроля и активно взаимодействует с государственными структурами для защиты интересов клиентов, компании и добросовестных участников страхового рынка", — Олег Ручкин, руководитель Блока защиты активов Страхового Дома ВСК.