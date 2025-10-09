ВСК планирует наращивать автодилерский канал продаж за счет цифровизации и расширения продуктовой линейки

Автомобильные дилерские центры становятся все более перспективным каналом продаж страховых продуктов даже в условиях общего сокращения объемов реализации новых автомобилей. Во многом эта тенденция обусловлена цифровизацией, например, использованием F&I-платформ, упрощающих взаимодействие между автодилерами, банками, страховщиками и лизинговыми компаниями. Таким мнением поделились эксперты Страхового Дома ВСК по итогам бизнес-завтрака, прошедшего при участии Макса Занана, международного эксперта в сегменте автобизнеса.

Для Страхового Дома ВСК автодилерские центры являются одним из ключевых каналов продаж полисов автострахования — на него приходится 70% оформленных программ каско и 15% ОСАГО. По итогам 2024 года общие объемы продаж полисов ВСК через автодилеров выросли на 10%, в сегменте каско аналогичный показатель составил 24%.

В 2025 году динамика замедлилась, что обусловлено общим сокращением продаж автомобилей в стране. Рост ключевой ставки спровоцировал кризис в автобизнесе, и, соответственно, в сегменте моторного страхования. Кроме того, уход зарубежных автобрендов и, как следствие, использование схем параллельного импорта, способствовали появлению неопределенности на рынке — в ценообразовании каско и стоимости восстановительного ремонта. Однако постепенно игроки рынка сумели адаптироваться. Страховщики разработали тарифную сетку с учетом роста доли китайских брендов и специфики их обслуживания, а также рисков мошенничества при страховании авто, завезенных по параллельному импорту.

Одним из ключевых драйверов роста продаж финансовых продуктов через автодилерский канал является цифровизация. Игроки рынка широко используют IT-решения во внутренних бизнес-процессах — CRM системы, F&I-платформы, упрощающие взаимодействие всех участников продаж от автодилера до страховщика и банка.

Для роста сборов в автодилерском канале страховщикам важно не просто создать удобный сервис для клиентов и партнеров, но и расширять продуктовую линейку, подстраиваясь под рыночные реалии и потребности пользователей. Так, все большим спросом пользуется GAP-страхование (по сути — расширение к каско, позволяющее при наступлении страхового случая получить выплату без учета амортизации авто), а также страховые продукты, обеспечивающие дополнительную гарантию автомобилю (покрывают расходы на ремонт и замену основных узлов и агрегатов автомобиля, внутренних элементов трансмиссии, топливной и климатической систем, а также рулевого механизма). Последнее особенно актуально для авто, ввезенных в РФ по параллельному импорту.

"Страховщик заинтересован сделать комплексное предложение клиенту. Помимо полисов каско и ОСАГО необходимо предложить пользователю дополнительные сервисы и программы. Например, мы в ВСК в автодилерском канале помимо сервисных продуктов реализуем также полисы ДМС. Важен индивидуальный подход к каждому клиенту, особенно в условиях сложной рыночной конъюнктуры", — отметил Роман Оленич, руководитель центра по работе с автодилерами Страхового Дома ВСК.

Макс Занан, международный эксперт в сегменте автобизнеса, сравнивает автобизнес с фондовым рынком. При продаже финансовых продуктов важен азарт самого менеджера дилерского центра. "У меня есть финансовые менеджеры, которые в год зарабатывают не меньше миллиона долларов, потому что они свято верят в каждый продукт, который они продают. Уровень проникновения дополнительных сервисов у них составляет примерно 4−5 продуктов на каждую сделку по продаже авто", — отметил Макс Занан.