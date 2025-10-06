78% жителей Тольятти покупают страховки

Число россиян, которые пользуются страховыми продуктами, за два года выросло на 23,5 п. п. — с 40% в 2023 году до 63,5% в 2025 году. В Тольятти этот показатель выше — 78%. Чаще всего страхуют автомобили, недвижимость и жизнь. Такие данные получены в ходе исследования, проведённого СберСтрахованием жизни и СберСтрахованием, в преддверии ежегодного крупнейшего в России форума инновационных технологий Финополис 2025.

35% жителей Тольятти приобрели полис как экономически эффективный способ возмещения убытков (43,3% россиян). Каждый четвёртый (25%) благодаря полису чувствует себя защищённым (11,6% россиян), а 15% рассматривает страховые полисы как инструмент формирования капитала (13,8% россиян). Интересно, что 24% из числа тех, кто пользуется страховками, приобретает их по всем перечисленным причинам (31,3% россиян).

Традиционно наиболее востребовано страхование автомобиля — 78% жителей города оформляют ОСАГО (71,8% по России), ещё 23% — каско (15,5% россиян). Далее идёт ДМС — 13% (9,4% по стране), страхование недвижимости — 11% (12,7% по стране), страхование жизни — 9% (9,2% по стране), а также кредитное и ипотечное страхование — 6% (7,2% по стране). Страхование от несчастных случаев предпочитают 2% (3,2% по стране).

В 2025 году мужчины чаще женщин приобретали страховые продукты — 70 и 57% соответственно. В необходимости страхования чаще всего убеждены люди в возрасте 31–40 лет (74%). Активнее других приобретают страховки жители Ульяновска (80%), Тольятти (78%) и Москвы (77%). В среднем россияне тратят на страхование 10,2 тыс. рублей ежегодно.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка:

"Сегодня мы видим, что страхование становится всё более востребованным: за последние два года число россиян, которые пользуются обязательными или добровольными полисами, выросло на 23 п. п. Наше исследование показывает, что при выборе страхового продукта люди чаще всего смотрят на цену (60%), возможность оформить полис онлайн (58%) и гибкость условий (17%). Мы стараемся, чтобы наши продукты были такими, какими их хотят видеть клиенты — современными, удобными и простыми в использовании.

При этом страхование должно приносить реальную пользу людям. Только в первом полугодии этого года страховые компании Сбера — СберСтрахование жизни и СберСтрахование — выплатили россиянам около 450 млрд рублей, обеспечив 40% выплат всего страхового рынка. Поэтому важно подходить к выбору полиса вдумчиво: обращать внимание не только на цену, но и на то, как работает защита. Страховые выплаты должны быть быстрыми и понятными, а защита надёжной и без лишних сложностей".

Исследование проводилось в сентябре 2024 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. В опросе участвовали 11 тыс. человек.