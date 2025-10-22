Сгоревшие путевки: сколько РГС платил за отмену поездок этим летом

Россияне стали более осознанно относиться к планированию отпуска. По данным Росгосстраха, летом 2025 года спрос на страховки на случай отмены поездки вырос на 168% по сравнению с прошлым годом. Теперь такую защиту включает в полис путешественника почти каждый второй клиент РГС (42%). При этом опция оказалась весьма востребована на практике: каждая седьмая застрахованная поездка (15%) этого лета действительно сорвалась.

Главными виновниками того, что путешествие не состоялось, стали болезни туристов (48%) и болезни их близких родственников (22%). Значительно реже причинами отмены поездок были отказы в выдаче виз (9%), смерть близких (6%) и участие в судебном процессе (1%). Кроме того, 14% путешественников пришлось прервать поездку из-за болезни близкого родственника.

Самыми крупными страховыми выплатами по риску отмены поездки в Росгосстрахе этим летом стали:

960 000 рублей — отмена тура на Мальдивы из-за того, что ребёнок заболел пневмонией перед вылетом;

266 000 рублей — поездка на Кипр сорвалась из-за экстренной госпитализации туристки с острым коронарным синдромом;

204 000 рублей — несостоявшееся путешествие во Вьетнам, потому что туристку положили в больницу с диагнозом пиелонефрита.

"Отмена долгожданного отпуска из-за форс-мажоров — очень неприятная ситуация, которая почти всегда сопровождается большими финансовыми потерями. Поэтому подготовка к путешествию должна быть комплексной и включать защиту от возможных рисков. По страховке с риском "отмена поездки" можно компенсировать расходы на стоимость тура, на билеты, бронирование жилья, комиссию турагентств и даже такие дополнительные траты, как, например, экскурсии, если они включены в туристический пакет. Помимо отмены в этом сезоне немало неприятностей туристам доставляют задержки рейсов. В таких случаях страховка тоже помогает минимизировать риски и получить возмещение, если самолет не вылетел вовремя", — прокомментировала Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах".