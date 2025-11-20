В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана

В Самарской области в ночь на 21 ноября объявлен желтый уровень опасности. Причина - сильный туман.
"Ночью и в первой половине дня 21 ноября местами в регионе ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее", - сообщили в Приволжском УГМС.
Последние комментарии
