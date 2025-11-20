16+
Общество

На новогодние праздники из Самары до Адлера пустят дополнительный поезд

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В период новогодних праздников и рождественских каникул холдинг РЖД планирует назначить более 700 дополнительных рейсов поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что дополнительные рейсы появятся на самых популярных маршрутах, в их числе рейсы между Самарой и Адлером, Нижним Новгородом и Кировом, Ростовом-на-Дону и Кисловодском, а также по другим направлениям.

"Всего с 26 декабря по 12 января в поездах дальнего следования будет предложено более 5,5 млн мест", - рассказали в компании. 

Ожидается, что пиковыми датами отправления пассажиров в новогодние праздники станут 30 декабря 2025 года и 11 января 2026 года.

