На новогодние праздники из Самары до Адлера пустят дополнительный поезд

В период новогодних праздников и рождественских каникул холдинг РЖД планирует назначить более 700 дополнительных рейсов поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что дополнительные рейсы появятся на самых популярных маршрутах, в их числе рейсы между Самарой и Адлером, Нижним Новгородом и Кировом, Ростовом-на-Дону и Кисловодском, а также по другим направлениям.
"Всего с 26 декабря по 12 января в поездах дальнего следования будет предложено более 5,5 млн мест", - рассказали в компании.
Ожидается, что пиковыми датами отправления пассажиров в новогодние праздники станут 30 декабря 2025 года и 11 января 2026 года.
