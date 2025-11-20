В пятницу, 21 ноября, в Самаре пройдет Крестный ход, посвященный Собору Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, сообщает мэрия города. В связи с этим временно изменится схема организации движения в историческом центре. Движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности и велосипеды, будет ограничено 21 ноября с 11:00 до 13:00 по следующим участкам:

по Волжскому проспекту — от ул. Маяковского до ул. Вилоновской;

по ул. Вилоновской — от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;

по ул. Куйбышева — от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича;

по ул. Максима Горького — от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской и от ул. Венцека до ул. Пионерской;

по Студенческому переулку — от ул. Чапаевской до Волжского проспекта.

На вышеуказанных участках улиц, а также на парковках у 1-го причала Речного вокзала и на Северо-Восточной магистрали между Софийским собором и стелой Ладья (в направлении центра города) с 18:00 20 ноября до 13:00 21 ноября будет действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств, в том числе средств индивидуальной мобильности и велосипедов.

На период с 11:00 до 13:00 21 ноября будет приостановлена работа автобусного маршрута № 11 "Губернский рынок — Станция метро "Алабинская" и троллейбусного маршрута № 16 "Губернский рынок — 6-й причал". Автобусы №№ 61, 88, 261 проследуют по измененным трассам следования.