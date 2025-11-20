В пятницу, 21 ноября, в Самаре пройдет Крестный ход, посвященный Собору Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, сообщает мэрия города. В связи с этим временно изменится схема организации движения в историческом центре. Движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности и велосипеды, будет ограничено 21 ноября с 11:00 до 13:00 по следующим участкам:
- по Волжскому проспекту — от ул. Маяковского до ул. Вилоновской;
- по ул. Вилоновской — от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;
- по ул. Куйбышева — от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича;
- по ул. Максима Горького — от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской и от ул. Венцека до ул. Пионерской;
- по Студенческому переулку — от ул. Чапаевской до Волжского проспекта.
На вышеуказанных участках улиц, а также на парковках у 1-го причала Речного вокзала и на Северо-Восточной магистрали между Софийским собором и стелой Ладья (в направлении центра города) с 18:00 20 ноября до 13:00 21 ноября будет действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств, в том числе средств индивидуальной мобильности и велосипедов.
На период с 11:00 до 13:00 21 ноября будет приостановлена работа автобусного маршрута № 11 "Губернский рынок — Станция метро "Алабинская" и троллейбусного маршрута № 16 "Губернский рынок — 6-й причал". Автобусы №№ 61, 88, 261 проследуют по измененным трассам следования.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.