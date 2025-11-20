16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет Крестный ход В Самаре состоится торжественный крестный ход в честь Собора Архистратига Михаила В Самаре пройдет крестный ход от Софийского храма до часовни Алексия Московского В Самаре прошел праздник русской культуры и спорта "Русский двор" Епископ Феодосий: первая и главная задача - приводить людей к Богу

Религия Общество

В Самаре пройдет Крестный ход

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 21 ноября, в Самаре пройдет Крестный ход, посвященный Собору Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, сообщает мэрия города. В связи с этим временно изменится схема организации движения в историческом центре. Движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности и велосипеды, будет ограничено 21 ноября с 11:00 до 13:00 по следующим участкам:

  • по Волжскому проспекту — от ул. Маяковского до ул. Вилоновской;
  • по ул. Вилоновской — от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;
  • по ул. Куйбышева — от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича;
  • по ул. Максима Горького — от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской и от ул. Венцека до ул. Пионерской;
  • по Студенческому переулку — от ул. Чапаевской до Волжского проспекта.

На вышеуказанных участках улиц, а также на парковках у 1-го причала Речного вокзала и на Северо-Восточной магистрали между Софийским собором и стелой Ладья (в направлении центра города) с 18:00 20 ноября до 13:00 21 ноября будет действовать запрет на остановку и стоянку транспортных средств, в том числе средств индивидуальной мобильности и велосипедов.

На период с 11:00 до 13:00 21 ноября будет приостановлена работа автобусного маршрута № 11 "Губернский рынок — Станция метро "Алабинская" и троллейбусного маршрута № 16 "Губернский рынок — 6-й причал". Автобусы №№ 61, 88, 261 проследуют по измененным трассам следования.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Елизавета Коркина 11 марта 2023 13:57 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.

Олег Иванов 29 апреля 2021 15:05 Власти Самары требуют сноса молельного дома протестантов

Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?

Лилия Воронова 19 октября 2015 14:11 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

Анна Петрова 19 октября 2015 13:08 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

Фото на сайте

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

В Самаре открыли Софийский собор

В Самаре открыли Софийский собор

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30