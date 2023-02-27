Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

В периоды смуты и масштабных исторических потрясений, как правило, в социуме активизируются различного рода адепты и проповедники, шаманы и гуру, "посланники неба" всех мастей, быстро собирающие вокруг себя толпы поклонников. Что представляют собой различные секты и культы, как изменились за последние годы методы вербовщиков в их ряды, особенности сектантского подполья Самары и как не превратиться в легкую добычу деструктивных культов — полезные советы читателям "Волга Ньюс" дает социальный психолог, член Гильдии маркетологов РФ, ведущий подкаста "Неправильные эксперты" Михаил Вершинин.

- Как влияют различные потрясения на деятельность сект и культов?

- Если для государства время потрясений, техногенных катастроф, пандемии, экономических депрессий или вооружённых конфликтов — это сложная ситуация, которая заставляет прилагать максимальные усилия для защиты национальных интересов и граждан, сохранения общества, то для определённых типов организаций — это время большой жатвы. Речь, конечно, идёт про разведывательное сообщество иностранных государств и толпы проповедников из разных сект.

Так сложилось, что Самарская область в 2000-е года, часто была в фокусе особенного интереса разведок Германии и различных сект и новых религий, чьи европейские штаб-квартиры расположены на её территории. В том же США в середине 90-х годов были приняты ряд документов, где "нормализовалась" практика привлечения религиозных сообществ за рубежом для ведения разведывательной деятельности. Только не будем скатываться к дуализму: "наш хороший разведчик — их подлый шпион". Важно понимать, что национальные интересы любой страны защищаются их разведками. Это не хорошо и неплохо, это данность.

- Самара, как-то выделяется на фоне других городов?

- По моему субъективному мнению, в практически любом городе России, где проживает свыше 300 тыс. жителей, есть набор из нескольких десятков крупнейших деструктивных культов и сект. Это могут быть и отечественные секты, и иностранные.

Например, в Самаре, на протяжении нескольких лет, на центральной улице города располагался сайентологический центр, который активно занимался вовлечением жителей города. Или многие знают, что Самара стала "родиной" движения Пеуновой, которая протянула свои филиалы по многим регионам страны.

В Самарской губернии было много различных сект и в 19-м веке, и в начале 20-го. Например, основателем секты "прыгунов" был Аникей Борисов из Самарской губернии, а прыгунские песни были очень популярны у самарских хлыстов и молокан-мормонов. Проповедник секты "Штундобаптистов" Яков Винс требовал скидку на речные путешествия по Волге от самарского губернатора, так как он много посещал Сызрань. И таких историй много, часть из них я собрал на вот этом историческом сайте.

- Что изменилось в активности и вербовке деструктивных сект и культов?

- Что у нас, что на Западе, что сейчас, что 100 и более лет назад — время потрясений всегда увеличивало сбор пожертвований и вовлечение в свои ряды новых адептов у многих культов. В США, после терактов 11 сентября, у ряда крупнейших сект штата Нью-Йорк "продажи" взлетели вверх и долго удерживались.

Трясёт не только наше общество и государство, расколы происходят в куче псевдо-протестанских, псевдо-баптистских и неохаризматических религиозных движений, которые оказались под очень сильным украинским влиянием. И это тоже возможная угроза нашей национальной безопасности, когда значимая часть так называемых пасторов это граждане страны, с которой у нас вооружённый конфликт. С другой стороны, наши традиционные религии активно поддерживают государство и пытаются оградить свою паству от смуты и влияния сект.

Пандемия позволила перейти на удаленную работу, не только работодателям, но и большому количеству сект. У меня были клиенты, кто находился под контролем своих духовных лидеров, через мобильные и планшеты, слушая по 6-8 часов вебинары, участвуя в онлайн-марафонах и общаясь с такими же неофитами. Чувство тревоги, страха, неуверенности и зависимости от гаджетов всегда хорошо помогают "даровать спасение" и "ответы на все вопросы". А семья, друзья и работа подождут, они не в приоритете.

Еще усилилась поляризация полемики, где с одной стороны "сектоборцы" и "деструктологи", а с другой стороны "странные пасторы" и "защитники религиозных свобод", сводят дискуссию к демонизации друг друга и обвинениям в различных грехах. Однако проблема еще и в том, что поломанные часы дважды в день показывают правильное время и тут подходы с "добром против зла" плохо работают, так как и там, и там, российские граждане. Это стало очень похоже на российские политические ток-шоу, где крика стало больше, чем смысла.

Пандемия и СВО оказали сильное влияние на то, как секты организовывают свои продажи и вовлечение. Конечно, остались классические секты, которые работают через уличных вербовщиков, но на самом деле их всегда было довольно мало и это больше мифология огненных 90-х годов, когда "уличные проповедники" и "обходы квартир" были доминирующим методом вербовки. В 9 случаев из 10 в секту вас будут приглашать люди из вашего близкого социального окружения: родственники, близкие, коллеги и друзья.

Конечно, многие теряются и попадают в эти сети. Ведь там ждут милые люди, которые улыбаются и предлагают "гарантированное решение".

- Можно ли говорить о каком-то усредненном портрете попадающего в секту, и как это происходит?

- Выстраивать какой-то портрет "слабого" и "бездушного" человека, который попадает в секты это большая глупость и соблазн. В России сотни разных сект, новых религий и авторитарных групп, которые работают с разными целевыми аудиториями. Попасть в секту может абсолютно любой человек, но, конечно, для этого нужны определённые условия: ваше состояние, обстановка "здесь и сейчас" и качество работы вербовщика.

В культе "завербованный" интересен не только пожертвованиями или наличием имущества, его можно использовать как рабочую силу или сексуально эксплуатировать.

Вербовка всегда растянута по времени, и жертва начинает с маленьких шажков, медленно погружаясь в болото. У первых мероприятий всегда есть "прикрытие" или легендирование. Некоторые культы в Самаре работают, как "философские школы" и зовут вас послушать лекции, например, про Египет. Там же вербовщикам важно вас заинтересовать, получить ваши контакты и включить вас в чатик, чтобы потом продолжить с вами общение.

Например, в Самаре давно и активно существуют организации, которые работают по американской догматике "Лайфспринг" или "Источник жизни". Этот подход стал непопулярен в США из-за большого количества пострадавших и судебных исков, а в России достаточно долго живёт и активно совершенствуется. И речь не про религию, а про "психологические тренинги личностного роста". Представители данного психокульта у нас эпизодически выступают на региональном телевидении, активно участвуют в различных волонтёрских проектах, хотя несколько федеральных медиа неоднократно рассказывали про "кладбища их клиентов". И вот им достаточно получить с вас оплату тренинга, а дальше вы идёте туда, "чтобы не потерять вложенные деньги".

В пандемию резко активизировались разные финансовые пирамиды и "евангелисты криптовалют". Все слышали про "Финику" и им подобные пирамиды. Казалось бы, кто их целевая аудитория? Инвесторы? Нет, простые люди и даже студенты. По Самаре была волна, когда студенты вербовали студентов, объясняя, что "высшее образование не нужно" и ты можешь разбогатеть на крипте. Именно из-за этого в нашей стране Центробанк и Минфин РФ активно развивают бесплатные курсы по повышению финансовой грамотности.

- Как можно снизить риски попадания в культ и есть ли какая-то защита?

- Простых решений нет и тотальные запреты, борьба с инакомыслием, которые стали популярны последние 10 лет, неэффективны без развития доступных и нормальных альтернатив. Запрет на официальную деятельность лишь прячет эти культы в тень, немного осложняя их деятельность, а их финансирование никогда из тени и не выходило.

Защиты от вовлечения в культ, кроме работы над своей информированностью, критичностью мышления и навыками общения нет. Тут всё в руках каждого человека, но перед нами всегда стоят десятки разных проблем и вызовов, и мы реагируем на более, как нам кажется, важные. Спросите врача, и он скажет, что пандемия не закончилась и необходимо ревакцинироваться. И мне сложно с ним спорить, так как из-за ковида больше рисков умереть, чем от попадания в секту. Но в секте вы можете остаться навсегда и фактически стать зависимым от этого квазинаркотика.

Греческие философы-стоики рекомендовали "остановиться" и дать себе время подумать, оглянуться. В наше время спешки и маленьких ежедневных подвигов на работе или дома, у нас мало времени остаётся на себя. Поэтому, как психолог, могу рекомендовать выделять время на себя, на свои хобби и на подумать.

Год назад, мы с коллегами религиоведами, социологами и социальными психологами запустили подкаст "Неправильные эксперты", где рассказываем о деятельности различных экстремистских и религиозных организаций, новых рисках и проблем для нашего общества, школ, семей и родителей. Вышло более 40 выпусков на различные темы, которые могут быть полезны для людей, которые хотят повысить свою осведомлённость и развивать критическое мышление.

Есть мой сайт, где опубликовано несколько десятков статей, которые помогут вам, если вы столкнулись с проблемой сект или ваш близкий попал под их влияние.

Ну и важно помнить, что вы никому ничего не должны, кроме своих близких и Родины. Вы имеете право на ошибку и можете отказывать в просьбе посетить странные мероприятия. Вы должны понимать, что быстрых, простых и гарантированных решений не бывает.

Психологический вред незаметен, в отличие от ушиба или перелома, но не значит, что он не травмичен для вас. Берегите своё здоровье и старайтесь искать информацию о различных семинарах, организациях и гуру, кто бы вас туда ни звал и не приглашал.

Помните, что помимо сект и различных инфоцыган, есть много других здоровых и не травмирующих альтернатив в образовании, национальных обычаях, саморазвитии и хобби, атеизме и традиционных религиях!