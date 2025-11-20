В Самаре состоится торжественный крестный ход в честь Собора Архистратига Михаила

Православные верующие Самарской области готовятся к одному из важнейших церковных праздников — Собору Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В честь праздника 21 ноября 2025 года состоится крестный ход.

Программа праздника начнется с Божественной литургии в храме святой Софии Премудрости Божией. Торжественное богослужение возглавит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий при участии архиереев Самарской митрополии. Начало службы запланировано на 9:00.

Главным событием дня станет крестный ход, который начнется в 11:30 от храма святой Софии. Молитвенное шествие проследует до часовни святителя Алексия Московского — одного из знаковых мест города.

Архистратиг Михаил особо почитается в православном мире как главный защитник добра от сил зла и небесный покровитель воинов. В этот день верующие традиционно обращаются к нему с молитвами о защите и заступничестве для своих семей и всех защитников Отечества.

Организаторы мероприятия приглашают всех желающих присоединиться к торжественному событию. Участникам рекомендуется учитывать погодные условия и прибывать к месту сбора заблаговременно.

Праздник станет важным духовным событием для жителей всего самарского региона, объединив верующих в общей молитве и торжественном шествии.

Краткая программа Божественной литургии и крестного хода в день памяти Архистратига Михаила: