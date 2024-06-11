РПЦ отсудила право собственности на старинный собор в Сызрани

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Сызранской епархии Русской православной церкви к региональному минимущества, местной администрации и Росреестру. Предметом спора был Христорождественский собор, построенный в XVIII веке.
Здание находится в центре Сызрани — на улице Советской, 2а, по соседству со Спасской башней Сызранского кремля. Построили его в 1717 году на деньги местного купца-мецената Алексея Кандалаева на месте деревянной церкви. Через год после этого в городе произошел крупный пожар. Собор пришлось восстанавливать. Работы были завершены в 1741 году. В том же году храм освятили.
В 1920 году церковь закрыли. По информации из открытых источников, впоследствии ее пытались переоборудовать под инкубатор для цыплят, ресторан и музей научного атеизма. В 1989 году храм передали Казанскому кафедральному собору.
Однако в 2024 году Сызранской епархии пришлось добиваться признания права собственности на церковь через суд. Иск священнослужители подали в январе. В июне региональный арбитраж вынес решение:
"Признать право собственности Сызранской епархии на Христорождественский собор общей площадью 171,3 кв. метра"
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.