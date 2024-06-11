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Религия Общество

РПЦ отсудила право собственности на старинный собор в Сызрани

СЫЗРАНЬ. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Сызранской епархии Русской православной церкви к региональному минимущества, местной администрации и Росреестру. Предметом спора был Христорождественский собор, построенный в XVIII веке.

Фото: Яндекс.Карты

Здание находится в центре Сызрани — на улице Советской, 2а, по соседству со Спасской башней Сызранского кремля. Построили его в 1717 году на деньги местного купца-мецената Алексея Кандалаева на месте деревянной церкви. Через год после этого в городе произошел крупный пожар. Собор пришлось восстанавливать. Работы были завершены в 1741 году. В том же году храм освятили.

В 1920 году церковь закрыли. По информации из открытых источников, впоследствии ее пытались переоборудовать под инкубатор для цыплят, ресторан и музей научного атеизма. В 1989 году храм передали Казанскому кафедральному собору.

Однако в 2024 году Сызранской епархии пришлось добиваться признания права собственности на церковь через суд. Иск священнослужители подали в январе. В июне региональный арбитраж вынес решение:

"Признать право собственности Сызранской епархии на Христорождественский собор общей площадью 171,3 кв. метра" 

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