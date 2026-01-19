В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге

В ночь с 18 на 19 января православные христиане Самары традиционно отпраздновали Крещение Господне, сообщает мэрия города. В крещенскую купель в районе Полевого спуска реки Волги окунулись 1200 человек. Чин Великого освящения воды перед купанием совершил клирик Храма в честь иконы Божьей Матери "Скоропослушница", иерей Александр.

По данным служб быстрого реагирования, крещенская ночь в городском округе прошла без происшествий. Купание в крещенской купели на Полевом спуске началось в Самаре после 20:00 18 января и завершилось в 5:00 19 января. В обеспечении безопасности принимали участие более 50 человек — сотрудники службы скорой медицинской помощи, Поисково-спасательного отряда города Самары, государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области и Управления МВД России по г. Самаре. Содействие им оказали представители Самарского окружного казачьего общества и Добровольной народной дружины города Самары.

До начала крещенских купаний в одиннадцати храмах Самарской Митрополии состоялись торжественные богослужения. Всего в них приняли участие более 1470 жителей и гостей областной столицы.

Окунуться в крещенскую купель в районе Полевого спуска реки Волги можно и сегодня до 17:00. В это время там также будет организовано дежурство служб. Напомним, что от купания лучше воздержаться в случае плохого самочувствия и наличия острых и хронических заболеваний.