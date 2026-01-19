16+
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге

Религия Общество

В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В ночь с 18 на 19 января православные христиане Самары традиционно отпраздновали Крещение Господне, сообщает мэрия города. В крещенскую купель в районе Полевого спуска реки Волги окунулись 1200 человек. Чин Великого освящения воды перед купанием совершил клирик Храма в честь иконы Божьей Матери "Скоропослушница", иерей Александр.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

По данным служб быстрого реагирования, крещенская ночь в городском округе прошла без происшествий. Купание в крещенской купели на Полевом спуске началось в Самаре после 20:00 18 января и завершилось в 5:00 19 января. В обеспечении безопасности принимали участие более 50 человек — сотрудники службы скорой медицинской помощи, Поисково-спасательного отряда города Самары, государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области и Управления МВД России по г. Самаре. Содействие им оказали представители Самарского окружного казачьего общества и Добровольной народной дружины города Самары.

До начала крещенских купаний в одиннадцати храмах Самарской Митрополии состоялись торжественные богослужения. Всего в них приняли участие более 1470 жителей и гостей областной столицы. 

Окунуться в крещенскую купель в районе Полевого спуска реки Волги можно и сегодня до 17:00. В это время там также будет организовано дежурство служб. Напомним, что от купания лучше воздержаться в случае плохого самочувствия и наличия острых и хронических заболеваний.

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Елизавета Коркина 11 марта 2023 13:57 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.

Олег Иванов 29 апреля 2021 15:05 Власти Самары требуют сноса молельного дома протестантов

Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?

Лилия Воронова 19 октября 2015 14:11 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

Анна Петрова 19 октября 2015 13:08 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

