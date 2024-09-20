Религиозная площадка: как изменилась территория автостанции на ул. Авроры

На территории бывшей автостанции муниципального предприятия "Пассажиравтотранс" активно ведут строительные работы. Площадку передали Русской православной церкви и в скором времени с горожанами обсудят религиозное использование территории. Посмотрите, как она изменилась.
Участок площадью 5 тыс. кв. м находится на пересечении улиц Авроры и Гаражной. Автостанция занимала его вплоть до завершения работы "Пассажиравтотранса" в 2018 году. С тех пор площадка фактически была заброшена.
Этим летом территорию огородили, и на ней начались строительные работы. Выяснилось, что мэрия передала автостанцию Русской православной церкви — "по договору безвозмездного временного пользования для осуществления деятельности, предусмотренной уставом".
На сегодняшний день у здания управления появился пристрой. Для него монтируют крышу в виде купола. Вероятно там будет располагаться временный приход.
Само здание ремонтируют. Там заменили окна. Сейчас рабочие делают крышу.
Около здания вырыли котлован. Вероятно, там будет построен новый храм. Правда, представители Самарской епархии это пока не комментируют.
24 сентября начнутся общественные обсуждения по вопросу религиозного использования участка. Высказать свое мнение горожане смогут до 1 октября в департаменте градостроительства или на сайте мэрии.
Кстати, в 2023 г. "Пассажиравтотранс" просил мэрию согласовать восстановление автостанции. Однако члены профильной комиссии и глава города отказали МП.
"Пассажиравтотранс" был единственным муниципальным автобусным перевозчиком. Он перестал работать в 2018 году из-за недофинансирования и накопленных долгов. Автопарк передали в аренду ООО "СамараАвтоГаз". Компания начала обслуживать муниципальные автобусные маршруты и делает это до сих пор. Перевозчика связывали с бизнесменом, бывшим министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области и депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским. В 2021 году компания перешла под контроль московского перевозчика "Ранд-Транс". Учредителями организации значатся физические лица — Александр Судаков и Усман Джамбулатов. "Пассажиравтотранс" предполагается ликвидировать до конца года.