Религиозная площадка: как изменилась территория автостанции на ул. Авроры

На территории бывшей автостанции муниципального предприятия "Пассажиравтотранс" активно ведут строительные работы. Площадку передали Русской православной церкви и в скором времени с горожанами обсудят религиозное использование территории. Посмотрите, как она изменилась.

Участок площадью 5 тыс. кв. м находится на пересечении улиц Авроры и Гаражной. Автостанция занимала его вплоть до завершения работы "Пассажиравтотранса" в 2018 году. С тех пор площадка фактически была заброшена.

Этим летом территорию огородили, и на ней начались строительные работы. Выяснилось, что мэрия передала автостанцию Русской православной церкви — "по договору безвозмездного временного пользования для осуществления деятельности, предусмотренной уставом".

Фото: Александра Ламзина

На сегодняшний день у здания управления появился пристрой. Для него монтируют крышу в виде купола. Вероятно там будет располагаться временный приход.

Само здание ремонтируют. Там заменили окна. Сейчас рабочие делают крышу.

Фото: Александра Ламзина

Около здания вырыли котлован. Вероятно, там будет построен новый храм. Правда, представители Самарской епархии это пока не комментируют.

Фото: Александра Ламзина

24 сентября начнутся общественные обсуждения по вопросу религиозного использования участка. Высказать свое мнение горожане смогут до 1 октября в департаменте градостроительства или на сайте мэрии.

Кстати, в 2023 г. "Пассажиравтотранс" просил мэрию согласовать восстановление автостанции. Однако члены профильной комиссии и глава города отказали МП.