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Религия Общество

Религиозная площадка: как изменилась территория автостанции на ул. Авроры

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории бывшей автостанции муниципального предприятия "Пассажиравтотранс" активно ведут строительные работы. Площадку передали Русской православной церкви и в скором времени с горожанами обсудят религиозное использование территории. Посмотрите, как она изменилась.

Фото: Александра Ламзина

Участок площадью 5 тыс. кв. м находится на пересечении улиц Авроры и Гаражной. Автостанция занимала его вплоть до завершения работы "Пассажиравтотранса" в 2018 году. С тех пор площадка фактически была заброшена.

"Пассажиравтотранс" был единственным муниципальным автобусным перевозчиком. Он перестал работать в 2018 году из-за недофинансирования и накопленных долгов. Автопарк передали в аренду ООО "СамараАвтоГаз". Компания начала обслуживать муниципальные автобусные маршруты и делает это до сих пор. Перевозчика связывали с бизнесменом, бывшим министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области и депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским. В 2021 году компания перешла под контроль московского перевозчика "Ранд-Транс". Учредителями организации значатся физические лица — Александр Судаков и Усман Джамбулатов. "Пассажиравтотранс" предполагается ликвидировать до конца года.

Этим летом территорию огородили, и на ней начались строительные работы. Выяснилось, что мэрия передала автостанцию Русской православной церкви — "по договору безвозмездного временного пользования для осуществления деятельности, предусмотренной уставом". 

Фото: Александра Ламзина

На сегодняшний день у здания управления появился пристрой. Для него монтируют крышу в виде купола. Вероятно там будет располагаться временный приход.

Само здание ремонтируют. Там заменили окна. Сейчас рабочие делают крышу.

Фото: Александра Ламзина

Около здания вырыли котлован. Вероятно, там будет построен новый храм. Правда, представители Самарской епархии это пока не комментируют.

Фото: Александра Ламзина

24 сентября начнутся общественные обсуждения по вопросу религиозного использования участка. Высказать свое мнение горожане смогут до 1 октября в департаменте градостроительства или на сайте мэрии.

Кстати, в 2023 г. "Пассажиравтотранс" просил мэрию согласовать восстановление автостанции. Однако члены профильной комиссии и глава города отказали МП

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