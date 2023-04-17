"Пассажиравтотрансу" отказали в восстановлении гаражей

Глава Самары Елена Лапушкина отказала муниципальному предприятию "Пассажиравтотранс" (ПАТ) в восстановлении автопарка. Решение мэра опубликовано на сайте городской администрации.

Служебные гаражи ПАТ находятся в Октябрьском районе на ул. Авроры/ ул. Гаражная. Площадь участка — 5 тыс. кв. метров. Отказ Елены Лапушкиной связан с отрицательными голосами членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе города.

В начале декабря 2022 г. ПАТ планировал закупить автобусы для возобновления работы.

Муниципальное предприятие прекратило перевозки в 2018 г. из-за недофинансирования и долгов. Автопарк и маршруты ПАТ передали в аренду на пять лет ООО "СамараАвтоГаз".