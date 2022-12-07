"Пассажиравтотранс" планирует закупить автобусы для возобновления работы в 2023 году

МП "Пассажиравтотранс" попробует стать участником нацпроекта "Безопасные качественные дороги", что позволит на льготных условиях и при софинансировании из местных бюджетов закупить новые автобусы, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на замглавы департамента транспорта Юрия Тапилина.
По словам чиновника на заседании контрольного комитета в гордуме, предприятие вновь может заняться автобусными перевозками в 2023 году.
"Предприятие почти полностью рассчиталось с долгами. В 2023 г. мы будем возвращать "Пассажиравтотранс" к профильной работе", — рассказал Юрий Тапилин.
После закупки траспота перевозчик выйдет на торги, чтобы побороться за городские или дачные автобусы с коммерческими перевозчиками.
Напомним, МП "Пассажирский автомобильный транспорт" прекратило перевозить людей в 2018 г. из-за недофинансирования и накопленных долгов. Автопарк и маршруты "Пассажиравтотранса" были переданы в аренду на пять лет ООО "СамараАвтоГаз". Тогда сообщалось, что организация сохранит объем пассажирских перевозок и обеспечит погашение долгов муниципального предприятия.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.