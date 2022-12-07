"Пассажиравтотранс" планирует закупить автобусы для возобновления работы в 2023 году

МП "Пассажиравтотранс" попробует стать участником нацпроекта "Безопасные качественные дороги", что позволит на льготных условиях и при софинансировании из местных бюджетов закупить новые автобусы, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на замглавы департамента транспорта Юрия Тапилина.

По словам чиновника на заседании контрольного комитета в гордуме, предприятие вновь может заняться автобусными перевозками в 2023 году.

"Предприятие почти полностью рассчиталось с долгами. В 2023 г. мы будем возвращать "Пассажиравтотранс" к профильной работе", — рассказал Юрий Тапилин.

После закупки траспота перевозчик выйдет на торги, чтобы побороться за городские или дачные автобусы с коммерческими перевозчиками.

Напомним, МП "Пассажирский автомобильный транспорт" прекратило перевозить людей в 2018 г. из-за недофинансирования и накопленных долгов. Автопарк и маршруты "Пассажиравтотранса" были переданы в аренду на пять лет ООО "СамараАвтоГаз". Тогда сообщалось, что организация сохранит объем пассажирских перевозок и обеспечит погашение долгов муниципального предприятия.