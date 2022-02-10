В Самаре к 2023 г. автобусные перевозки планируется передать МП "Пассажиравтотранc"

В 2023 г. муниципальными перевозками может вновь заняться "Пассажирский автомобильный транспорт".
МП "Пассажирский автомобильный транспорт" прекратило перевозить людей в 2018 г. из-за недофинансирования и накопленных долгов. Три года систематически проводилась работа по погашению задолженности и, как итог, по состоянию на 1 января 2022 г. долговая нагрузка была снижена более, чем в 2 раза.
В перспективе к 2023 г. планируется полное погашение задолженности, после чего МП "ПАТ" сможет вернуться на рынок перевозок. К этому сроку предприятие перейдет на новую форму финансирования, предполагающую оплату за количество совершенных рейсов, а не перевезенных пассажиров, как принято сейчас.
Для оптимизации работы предприятия и сохранении цен на проезд предстоит проанализировать пассажиропоток, рентабельность маршрутов, процент износа транспорта и составить бизнес-план.
"В Самаре пропало много маршрутов, причем порой самых удобных для дальних поездок жителей. Зато как альтернатива появился транспорт, в котором не действуют социальные льготы, безналичный расчет. Сейчас для нас важно вернуть жителям право на качественный и безопасный автобусный транспорт, составить здоровую и честную конкуренцию коммерческим перевозкам", — отметил председатель горДумы Алексей Дегтев.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.