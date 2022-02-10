В Самаре к 2023 г. автобусные перевозки планируется передать МП "Пассажиравтотранc"

В 2023 г. муниципальными перевозками может вновь заняться "Пассажирский автомобильный транспорт".

МП "Пассажирский автомобильный транспорт" прекратило перевозить людей в 2018 г. из-за недофинансирования и накопленных долгов. Три года систематически проводилась работа по погашению задолженности и, как итог, по состоянию на 1 января 2022 г. долговая нагрузка была снижена более, чем в 2 раза.

В перспективе к 2023 г. планируется полное погашение задолженности, после чего МП "ПАТ" сможет вернуться на рынок перевозок. К этому сроку предприятие перейдет на новую форму финансирования, предполагающую оплату за количество совершенных рейсов, а не перевезенных пассажиров, как принято сейчас.

Для оптимизации работы предприятия и сохранении цен на проезд предстоит проанализировать пассажиропоток, рентабельность маршрутов, процент износа транспорта и составить бизнес-план.

"В Самаре пропало много маршрутов, причем порой самых удобных для дальних поездок жителей. Зато как альтернатива появился транспорт, в котором не действуют социальные льготы, безналичный расчет. Сейчас для нас важно вернуть жителям право на качественный и безопасный автобусный транспорт, составить здоровую и честную конкуренцию коммерческим перевозкам", — отметил председатель горДумы Алексей Дегтев.