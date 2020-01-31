16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
МП "Пассажиравтотранс" может вернуться к перевозкам в 2022 году Конкурс на строительство магистрали "Центральная" объявят в этом году Регион претендует на федеральные средства для обновления подвижного состава Скоростную электричку от Новокуйбышевска до Тольятти пустят в 2023 году Авиаперевозки из Самары в Париж хотят запустить в 2020 году

Транспорт Транспорт и связь

МП "Пассажиравтотранс" может вернуться к перевозкам в 2022 году

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 14
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

МП "Пассажиравтотранс" могут вернуть к перевозкам по Самаре в 2022 г., пишет "КоммерсантЪ", ссылаясь на руководителя департамента транспорта города Сергея Маркина.

По данным городских властей, долг муниципального предприятия составляет 600 млн рублей. Ведется работа, чтобы не допустить банкротства организации.

Напомним, в 2018 г. автопарк "Пассажиравтотранса" перешел на пять лет в аренду коммерческого перевозчика ООО "СамарАавтоГаз". Тогда сообщалось, что организация сохранит объем пассажирских перевозок и обеспечит погашение долгов муниципального предприятия.

Гид потребителя

Фото на сайте

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Осеннее расписание движения самарского речного транспорта

Осеннее расписание движения самарского речного транспорта

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2