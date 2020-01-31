МП "Пассажиравтотранс" может вернуться к перевозкам в 2022 году

МП "Пассажиравтотранс" могут вернуть к перевозкам по Самаре в 2022 г., пишет "КоммерсантЪ", ссылаясь на руководителя департамента транспорта города Сергея Маркина.

По данным городских властей, долг муниципального предприятия составляет 600 млн рублей. Ведется работа, чтобы не допустить банкротства организации.

Напомним, в 2018 г. автопарк "Пассажиравтотранса" перешел на пять лет в аренду коммерческого перевозчика ООО "СамарАавтоГаз". Тогда сообщалось, что организация сохранит объем пассажирских перевозок и обеспечит погашение долгов муниципального предприятия.