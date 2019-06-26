Налоговая служба банкротит МП "Пассажиравтотранс"

Инспекция ФНС по Советскому району Самары обратилась в областной Арбитражный суд с заявлением о признании МП "Пассажирский автомобильный транспорт" ("Пассажиравтотранс") банкротом. Информация об этом содержится в материалах КАД ВАС.

Согласно опубликованным на сайте суда сведениям, задолженность предприятия перед налоговой службой, легшая в основу требования о банкротстве, составляет 18,46 млн рублей.

Пока заявление ФНС оставлено судом без движения.

Напомним, в 2018 г. автопарк "Пассажиравтотранса" перешел на пять лет в аренду коммерческого перевозчика ООО "Самараавтогаз". Тогда сообщалось, что организация сохранит объем пассажирских перевозок и обеспечит погашение долгов муниципального предприятия - порядка 500 млн рублей.

В администрации Самары поясняли, что данное решение стало вынужденной мерой для города, поскольку сейчас предприятие не в состоянии своевременно находить средства для оплаты текущих платежей. Основной причиной состояния предприятия называли недофинансирование из бюджетов на протяжении ряда лет, поясняя, что себестоимость перевозки превышает тарифы для населения.

"Предприятие находится в тяжелой ситуации, мы следим за выплатой заработной платы сотрудникам, а также находимся в постоянном диалоге с поставщиками, чтобы иметь возможность предоставления отсрочки по счетам", - пояснял в апреле 2018 г. руководитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.