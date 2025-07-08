В "ЗИМ Галерее" расскажут об истории самарских витражей

В четверг, 10 июля, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Витражное искусство Самары" (12+). Ее прочитает историк архитектуры, градозащитник, куратор культурных проектов Армен Арутюнов. Вход свободный.
Расцвет витражного искусства пришелся на рубеж XIX–XX веков. В это время появились и первые примеры витражей в Самаре, украсившие здания в стиле модерн. А в эпоху модернизма 1950–1980-х произошел настоящий бум, когда монументальное искусство стали активно применять в оформлении общественных зданий, детских садов, школ и вузов, интерьеров магазинов и промышленных объектов.
На лекции гости узнают об истории дореволюционных и позднесоветских самарских витражей и их судьбе, счастливой и не очень. Многие произведения находятся на грани исчезновения или уже утрачены. Но есть и положительные примеры, такие, как отреставрированный витраж из бывшего магазина "Соната", который разместился в культурном центре "ЗИМ Галерея", а в будущем станет частью одноименного жилого комплекса — главным элементом интерьера первого этажа секции "Дом культуры".
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