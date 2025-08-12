В галерее "Заварка" пройдет лекция "Архитектурные пейзажи в зеркале документального кино"

В музее-галерее "Заварка" 15 и 16 августа пройдут кураторская экскурсия (12+) и лекция "Архитектурные пейзажи в зеркале документального кино" (12+).

В пятницу, 15 августа, в 18.30 состоится кураторская экскурсия (12+) по выставке "Здесь осталось детство" (12+). Ее проведет старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров.

Экспозиция погружает зрителей в исторические события Куйбышева времен Великой Отечественной войны, где главными героями рассказа стали дети. Этот проект посвящен военному детству, воспоминаниям жителей бывшего дома Маштакова и домов на близлежащих улицах. Посетители услышат рассказ о повседневной жизни города 1941–1945 годов, увидят редкие фотографии, предметы и документы. Узнают о быте коммунальных квартир, об уплотнении, о том, как дети, пережившие эти трудности, становились взрослее и какой отпечаток эти события оставили на их жизни. Также экскурсанты смогут порассуждать о том, как сохранялся детский мир, проанализировать фотографии военного времени и открыть для себя воспоминания детей войны.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 16 августа, в 16.00 в музее-галерее "Заварка" состоится лекция из цикла "Архитектура в кадре" (12+). Ее тема — "Архитектурные пейзажи в зеркале документального кино" (12+). Лекцию прочитает исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов.

Актуальным вопросом в области визуальных искусств остается изучение взаимосвязи между архитектурными пространствами и эмоциональными состояниями зрителя. Как правильно и чутко рассказать о городе и его искусственном ландшафте? Что значит снять фильм о великом, но странном архитекторе? Может ли город сам рассказать свою историю? Наконец, как меняется представление о пейзажах в постиндустриальном обществе?

"Ответы на эти и аналогичные вопросы можно искать в исследованиях современных антропологов, социологов и политических теоретиков. Но не менее поучительными могут оказаться опыты в документальном кино" — объясняет Олег Горяинов.

На встрече речь пойдет о документальных работах, предметом которых являются города, легендарные здания и пространства, населенные не только человеческими объектами. Посетители увидят эпизоды из кинокартин известных документалистов — Хайнца Эмигхольца, Харуна Фароки и Дженнифера Бейчуэла. Лекция будет построена на фильмах "Дома Шиндлера" (2007, 16+) "Кадры тюрьмы" (2001, 16+) и "Индустриальные пейзажи" (2006, 18+).

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.