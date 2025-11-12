В Самаре открылась необычная выставка-викторина фотохудожника Олега Вязанкина

В Самарском литературном музее открылась выставка натюрмортов Олега Вязанкина "Детали". Она разместилась в зале Литературной гостиной. Автор предложил не просто разглядывать фотографии, а пройти путь от деталей натюрморта к живым образам классиков. Взяв в руки лист с вопросами викторины, зритель начинает интеллектуальную игру, а в результате знакомится с фактами биографий известных людей, чьи судьбы связаны с Самарой.
Необычный формат выставки-викторины придуман прежде всего для школьников. Уже из вопросов викторины они могут узнать об интересных эпизодах из жизни Алексея Толстого и Николая Гарина-Михайловского, Максима Горького, Скитальца и Фёдора Шаляпина. Например, о том, что юный Алёша Толстой участвовал в любительских театральных постановках и ходил на репетиции в Струковский сад. А молодой Шаляпин в самом начале своего пути к мировой славе работал в Самаре грузчиком.
"Для кого-то из школьников не только эти маленькие, но живые факты — сами имена Скитальца или Гарина-Михайловского будут открытием. Будет замечательно, если выставка станет началом интереса ребят к этим писателям, много лет жившим в Самарской губернии", — говорит Олег Вязанкин.
Однако натюрморты самарского фотохудожника — не иллюстрация к биографиям или произведениям наших великих земляков. Фотографии интересны и сами по себе. Уже почти двадцать лет Олег Вязанкин увлечён натюрмортом и стремится развеять миф о том, что это "скучный" жанр. Не "портрет вещи", а история, которую каждый зритель придумывает заново — такой путь предлагает автор. Поэтому "Детали" будут интересны и взрослому зрителю.
Выставка проходит при поддержке агентства "ПРАТОН". Увидеть её в Самарском литературном музее можно до 14 декабря 2025 года.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее