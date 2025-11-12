В Самаре открылась необычная выставка-викторина фотохудожника Олега Вязанкина

В Самарском литературном музее открылась выставка натюрмортов Олега Вязанкина "Детали". Она разместилась в зале Литературной гостиной. Автор предложил не просто разглядывать фотографии, а пройти путь от деталей натюрморта к живым образам классиков. Взяв в руки лист с вопросами викторины, зритель начинает интеллектуальную игру, а в результате знакомится с фактами биографий известных людей, чьи судьбы связаны с Самарой.

Необычный формат выставки-викторины придуман прежде всего для школьников. Уже из вопросов викторины они могут узнать об интересных эпизодах из жизни Алексея Толстого и Николая Гарина-Михайловского, Максима Горького, Скитальца и Фёдора Шаляпина. Например, о том, что юный Алёша Толстой участвовал в любительских театральных постановках и ходил на репетиции в Струковский сад. А молодой Шаляпин в самом начале своего пути к мировой славе работал в Самаре грузчиком.

"Для кого-то из школьников не только эти маленькие, но живые факты — сами имена Скитальца или Гарина-Михайловского будут открытием. Будет замечательно, если выставка станет началом интереса ребят к этим писателям, много лет жившим в Самарской губернии", — говорит Олег Вязанкин.

Однако натюрморты самарского фотохудожника — не иллюстрация к биографиям или произведениям наших великих земляков. Фотографии интересны и сами по себе. Уже почти двадцать лет Олег Вязанкин увлечён натюрмортом и стремится развеять миф о том, что это "скучный" жанр. Не "портрет вещи", а история, которую каждый зритель придумывает заново — такой путь предлагает автор. Поэтому "Детали" будут интересны и взрослому зрителю.

Выставка проходит при поддержке агентства "ПРАТОН". Увидеть её в Самарском литературном музее можно до 14 декабря 2025 года.