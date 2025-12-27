На трассе М-5 в Самарской области ограничили движение грузовиков из-за метели

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 27 декабря, в Самарской области из-за неблагоприятной погоды (сильный снег, метель, ограниченная видимость) ограничили движение на трассе М-5. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".