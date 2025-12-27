В Самарской области ограничили движение для грузовиков по подъездной дороге к Оренбургу

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 27 декабря, в Самарской области ввели временное ограничение движения на подъезде от трассы М-5 к Оренбургу из-за неблагоприятной погоды (сильный снег, метель, ограниченная видимость). Об этом сообщает "Поволжуправтодор".