Общество

В Самаре состоялась XII выставка "Уши. Лапы. Хвост": заводчики, бизнес и новые ориентиры рынка

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре завершилась XII Всероссийская специализированная выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост". За три дня выставочная компания "Экспо-Волга" объединила заводчиков, ветеринарных специалистов, представителей зообизнеса и владельцев животных Поволжья и других регионов страны.

Фото: Максим Тырин

В рамках проекта прошли Всероссийская выставка собак всех пород (САС, ЧФ), Международная выставка кошек, чемпионат России по грумингу "VolgaGroom", ветеринарный форум "Средняя Волга", выставка грызунов "Зообум на Волге", а также профильные семинары и образовательные мероприятия.

Организатором выставки кошек выступил клуб любителей кошек "Счастливая Планета". Руководитель клуба Наталья Кутузова отметила, что в Самару приехали участники не только из соседних регионов, но и из отдаленных городов, включая Новосибирск и Хабаровск.

Выставка остается прежде всего зоотехническим мероприятием: ключевая задача - профессиональная экспертиза животных, подтверждение титулов и участие в рейтингах. Не менее важна и атмосфера - конкурсы, финальные ринги, награждения и призовой фонд. "Люди готовятся к выставке месяцами. Это труд, селекция, уход, груминг... Конечно, важно получить объективную оценку и достойные призы", - отмечают организаторы.

Отдельной темой деловой части стал рынок кормов. После ухода ряда зарубежных брендов заводчики вынуждены пересматривать подходы к питанию питомцев. По словам Натальи Кутузовой, кошки - настоящие консерваторы, и переход на новый рацион всегда требует осторожности, особенно в питомниках. "В итоге "голосуют" сами животные: по аппетиту, по состоянию шерсти, по самочувствию", - пояснила она.

Фото: Ирина Кирюшина

В рамках выставки участники могли протестировать продукцию российских производителей, в том числе компанию "Глобал Петфуд", которая с 2018 года выпускает влажные корма для кошек и собак. Под брендом Natura Land компания предлагает линейку влажных кормов Holistic - полнорационных и функциональных, с содержанием свежего мяса более 85%. В линейке есть корма с индейкой, кроликом, ягненком, говядиной и курицей. Все продукты готовятся из натуральных компонентов, без ГМО и антибиотиков. Такой формат позволяет оценить рацион в реальных условиях и убедиться в качестве продукта, а не полагаться исключительно на рекламные описания.

"Кошки хорошо отреагировали на этот корм, с удовольствием поели. И что важно - он не вызвал никакого расстройства пищеварения. Животное не обмануть: если рацион подходит, это видно", - подчеркнула руководитель клуба.

Представители отрасли отмечают, что сегодня на первый план выходит не громкое позиционирование, а стабильность качества, прозрачный состав и адекватное соотношение цены и уровня продукта. Участие "Глобал Петфуд" в выставке позволило заводчикам оценить продукцию непосредственно в условиях конкурсов и показов, а производителю - получить обратную связь от профессионалов.

Заводчица ориентальных кошек клуба "Счастливая Планета" Оксана Муллаянова поделилась впечатлениями о реакции питомцев на корм. Она отметила, что животные с большим интересом отнеслись к продукции: "Консистенция корма удобная, влажность соответствует их предпочтениям, и кошки ели с заметным удовольствием. Для нас это важно, потому что у нас есть свои привередливые питомцы, и мы видим, что продукция подходит даже им. Кроме того, приятно, что на каждом ринге выдавали по упаковке корма - у нас много кошек, и мы сможем использовать корм дома, а также приучать котят".

По ее словам, участие в выставке позволило впервые попробовать новую продукцию и оценить ее в реальных условиях конкурсов и показов. "Влажный корм в нашем питомнике используется скорее как лакомство и дополнительное питание: утром даем сухой корм, вечером - влажный. Кошки сами подходят, пробуют и едят с интересом. Этот рацион им понравился, и мы видим, что он легко воспринимается животными. Для нас важно, что продукция отвечает стандартам качества и может стать частью ежедневного рациона питомцев", - отметила Оксана Муллаянова.

Посетители выставки отмечали насыщенную и разнообразную программу. Так, Диляра, пришедшая с четырехмесячным щенком, рассказала: "Нам понравилось наблюдать за показами собак, видеть возможности разных пород, знакомиться со специалистами и кинологами, получать советы по уходу и дрессировке. Было интересно участвовать в викторинах и небольших конкурсах, о которых мы раньше даже не слышали. Особенно приятно, что для посетителей подготовили небольшие подарки - это создает ощущение заботы и внимания к гостям. Кроме того, мы обратили внимание на корм: важно, чтобы щенку нравился продукт, он был качественным и безопасным, и здесь можно было сразу оценить реакцию питомца на новые рационы".

Выставка "Уши. Лапы. Хвост" традиционно становится точкой прямого контакта бизнеса и профессионального сообщества. Для производителей это возможность получить честную обратную связь, для заводчиков - найти надежных партнеров и протестировать новинки. По оценке организаторов, именно такие отраслевые события сегодня помогают формировать новые стандарты на российском зоорынке - с акцентом на ответственность, качество и долгосрочное сотрудничество.

