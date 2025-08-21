Свыше 130 работ от 55 художников: в Самаре откроется выставка "Летние сезоны"

В пятницу, 22 августа, в 18:00 в выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется выставка "Летние сезоны". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Экспозиция объединила плоды вдохновенного летнего труда 55 творцов. Выставка, включившая более 130 работ — это яркий калейдоскоп впечатлений, собранных мастерами в самых разных уголках России. Крымские пейзажи, залитые южным солнцем, астраханские просторы, овеянные ветрами каспийских степей, поэтичные тропинки Абрамцево и Тархан, легендарные берега Ширяево, тихие тропы Рождествено, живописные окрестности Подгор и Винновки — вот лишь малая часть тех мест, куда стремится творческая душа художника в поисках новых тем, интересных сюжетов и ярких впечатлений.

"И, конечно, сердце самарских художников неизменно принадлежит родному городу и величественной матушке-Волге. Их стать и лиричность нашли самое искреннее и любовное воплощение на холстах участников выставки", - отмечается в сообщении.