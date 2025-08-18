В "ЗИМ Галерее" откроется выставка "Автофикшн" Дениса Кулебакина

20 августа в 19:00 в зале лектория культурного центра "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Автофикшн" (12+) Дениса Кулебакина. В экспозиции представят живопись и инсталляции художника, а также видео-арт и сануд-дизайн Сергея Пушкарева.
"Автофикшн" продолжает цикл проектов "ЗИМ Галереи", посвященных "несамарским самарцам" — местным художникам, которые преимущественно живут и работают в других городах России и мира.
Денис Кулебакин окончил Самарское художественное училище имени Петрова-Водкина и отделение изобразительного и декоративно-прикладного искусства Самарского государственного педагогического университета. Последние 10 лет живет и работает в Москве.
В экспозиции представлены серия крупноформатных картин, исполненных Кулебакиным в авторской технике акварелью на деревянной фанере, традиционная живопись маслом на холстах, инсталляции, а также видео-арт и саунд-дизайн Сергея Пушкарева.
Автофикшн — это художественная практика, при которой автор использует фрагменты своей биографии или личного опыта как основу для создания произведений искусства, смешивая реальные события, воспоминания и переживания с вымышленными.
Выставка является своеобразным визуальным дневником художника. Он состоит из реального и вымышленного: обрывков фраз, разговоров, случайных и неслучайных встреч, снов и эмоций, личных историй. Их абстрактная закодированность отражает перетекание настоящего в придуманное, стирание границ между ними.
Выставка продлится до 14 сентября. Вход свободный.
