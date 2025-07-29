В музее-галерее "Заварка" пройдет мини-фестиваль для детей

В субботу, 2 августа, в 11:00 пройдет мини-фестиваль для детей "Каникулы в Заварке" (6+), сообщает пресс-служба музея. Мероприятие организовано сотрудниками Музея-галереи "Заварка" совместно с мастерской "Столярник" и гончарной школой "Колокол".

Мини-фестиваль — это небольшой праздник для детей, повод встретиться в дружелюбном кругу ровесников, вместе обсудить, как проходят летние каникулы и подготовка к началу учебного года. Юные гости не только хорошо проведут время и пообщаются со старшим научным сотрудником музея Ариной Гусаровой, но и познакомятся с основами работы с глиной и деревом. Дети смогут самостоятельно изготовить небольшую сувенирную тарелочку из глины и сделать игрушку из фанеры в виде лошадки.

Вход на мероприятие — 500 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cNRbmT.

Сопровождающим взрослым приобретать билет не нужно.