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Музеи и выставки Культура

В музее-галерее "Заварка" пройдет мини-фестиваль для детей

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 2 августа, в 11:00 пройдет мини-фестиваль для детей "Каникулы в Заварке" (6+), сообщает пресс-служба музея. Мероприятие организовано сотрудниками Музея-галереи "Заварка" совместно с мастерской "Столярник" и гончарной школой "Колокол".

Фото: галерея Заварка

Мини-фестиваль — это небольшой праздник для детей, повод встретиться в дружелюбном кругу ровесников, вместе обсудить, как проходят летние каникулы и подготовка к началу учебного года. Юные гости не только хорошо проведут время и пообщаются со старшим научным сотрудником музея Ариной Гусаровой, но и познакомятся с основами работы с глиной и деревом. Дети смогут самостоятельно изготовить небольшую сувенирную тарелочку из глины и сделать игрушку из фанеры в виде лошадки.
Вход на мероприятие — 500 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cNRbmT.

Сопровождающим взрослым приобретать билет не нужно.

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