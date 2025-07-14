Музей Рязанова анонсировал пешеходную экскурсию "По следам Юрия Деточкина"

На этой неделе в музее Рязанова пройдут две пешеходные экскурсии (12+), сообщает пресс-служба музея.

В четверг, 17 июля, в 18:30 состоится пешеходная экскурсия "По следам Юрия Деточкина" (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Эльдара Рязанова Вячеслав Вербовой.

Фильм "Берегись автомобиля" (12+) неотрывно связан с Самарой. Его режиссер, Эльдар Рязанов, родился в нашем городе, а прототип главного героя, Юрия Деточкина, по легенде тоже был нашим земляком. Персонаж и его создатель теперь увековечены в бронзе, а соединяет памятники улица Льва Толстого.

На экскурсии посетители узнают об истории создания фильма и интересные факты со съемок кинокартины, а также найдут следы Деточкина в Самаре.

Место сбора группы — вход в музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 19 июля, в 11:00 в сквере Эльдара Рязанова пройдут экскурсия по выставке "Будь готов!" (12+) и подвижные игры (6+).

Посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х — первой половины 1940-х годов, а также услышат рассказ о том, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства. Затем участники поиграют в популярные дворовые игры — "Море волнуется, раз…" и "Колечко-колечко, выйди на крылечко".

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.