В Самаре лекцию о выставках Сергея Дягилева прочитает профессор Илья Доронченков В Самаре 22 августа откроется выставка "Летние сезоны" В галерее "Заварка" пройдет лекция "Архитектурные пейзажи в зеркале документального кино" В музее Модерна откроется выставочный проект "На велосипеде в космос" Ридинг-группа, экскурсия, мастер-класс: музей Рязанова анонсировал программу на ближайшие дни

Музеи и выставки Культура

В Самаре лекцию о выставках Сергея Дягилева прочитает профессор Илья Доронченков

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 21 августа, на площадке самарского ТЮЗ "Самарт" состоится открытая лекция Ильи Доронченкова "Первые выставки Сергея Дягилева: куратор между эстетикой и геополитикой". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Илья Доронченков — заместитель директора ГМИИ им. А. С. Пушкина по научной работе, профессор Школы искусств и культурного наследия Европейского университета в Санкт-Петербурге:

"Сергей Дягилев всемирно известен как реформатор театра, импресарио "Русских сезонов". Но до того, как прославиться в этом качестве, он стал практически первым в мире куратором в современном смысле этого слова. В 1890-е годы он организовал целый ряд выставок новаторского зарубежного искусства в России — от немецких и британских акварелистов в 1897 году до международного смотра мирового модернизма в 1899. На первый взгляд, он осуществлял в них эстетскую программу Серебряного века. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что в проектах Дягилева этих лет есть и политическая, и даже геополитическая составляющая".

На лекции слушатели рассмотрят основные дягилевские выставки 1890-х годов и выяснят, как его выбор куратора сочетается, к примеру, с борьбой Норвегии за независимость от Швеции и со стратегическими интересами России в арктических морях, как нужно привлекать к пиару своей выставки Российского императора и ряд других интересных вопросов.

Записаться на открытую лекцию можно по ссылке.

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

