В Самаре лекцию о выставках Сергея Дягилева прочитает профессор Илья Доронченков

В четверг, 21 августа, на площадке самарского ТЮЗ "Самарт" состоится открытая лекция Ильи Доронченкова "Первые выставки Сергея Дягилева: куратор между эстетикой и геополитикой". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Илья Доронченков — заместитель директора ГМИИ им. А. С. Пушкина по научной работе, профессор Школы искусств и культурного наследия Европейского университета в Санкт-Петербурге:
"Сергей Дягилев всемирно известен как реформатор театра, импресарио "Русских сезонов". Но до того, как прославиться в этом качестве, он стал практически первым в мире куратором в современном смысле этого слова. В 1890-е годы он организовал целый ряд выставок новаторского зарубежного искусства в России — от немецких и британских акварелистов в 1897 году до международного смотра мирового модернизма в 1899. На первый взгляд, он осуществлял в них эстетскую программу Серебряного века. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что в проектах Дягилева этих лет есть и политическая, и даже геополитическая составляющая".
На лекции слушатели рассмотрят основные дягилевские выставки 1890-х годов и выяснят, как его выбор куратора сочетается, к примеру, с борьбой Норвегии за независимость от Швеции и со стратегическими интересами России в арктических морях, как нужно привлекать к пиару своей выставки Российского императора и ряд других интересных вопросов.
Записаться на открытую лекцию можно по ссылке.
