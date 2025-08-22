Более 1 млн человек доверили НПФ ВТБ свои средства по ПДС

70 млрд рублей направили клиенты негосударственного пенсионного фонда ВТБ с момента запуска программы. По итогам первого полугодия 2025 года промежуточная доходность этих средств превысила 26%. Таким образом, на каждые вложенные 4 рубля это 1 рубль сверху.

До конца августа почти 620 тыс. участников ПДС, вложившие средства в 2024 году в НПФ ВТБ, получат 15,5 млрд рублей государственного софинансирования. По данным Минфина России, всего на господдержку по ПДС государство направит почти 52 млрд рублей.

Программа долгосрочных сбережений запущена в НПФ ВТБ в апреле 2024 г. Клиенты фонда, заключившие договор долгосрочных сбережений, могут узнать предварительную информацию о сумме господдержки. Расчет суммы произведен Национальным расчетным депозитарием — администратором программы софинансирования. На размер господдержки влияют взносы по ПДС, которые участники программы внесли на счета в 2024 году, а также их совокупный среднемесячный доход по данным Федеральной налоговой службы. Господдержка отобразится на счетах клиентов в течение одного рабочего дня после поступления в фонд средств из федерального бюджета.