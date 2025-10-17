НОВИКОМ и Фонд регионального развития Ярославской области договорились о сотрудничестве

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) продолжает активно наращивать взаимодействие с институтами поддержки бизнеса по всей стране. В рамках этой работы банк подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом регионального развития Ярославской области. Оно направлено на расширение возможностей для сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе.

Таким образом, общее количество соглашений, заключенных банком с региональными фондами, достигло 97. НОВИКОМ также входит в 23 Торгово-промышленные палаты в различных субъектах РФ. Это позволяет банку Ростеха динамично наращивать поддержку регионального бизнеса, обеспечивая предпринимателям доступ к инструментам господдержки. Помимо программ Фонда развития промышленности и региональных гарантийных фондов, НОВИКОМ использует такие инструменты, как "зонтичные" поручительства Корпорации МСП, льготное инвестиционное кредитование, а также собственные продукты.

"Развитие малого и среднего бизнеса — важный элемент устойчивого экономического роста российских регионов. Поэтому мы стремимся сделать доступ предпринимателей к финансированию проще, а взаимодействие с банком — максимально комфортным. Соглашение с Фондом регионального развития Ярославской области позволит объединить усилия в решении этой задачи, создавая новые возможности для регионального бизнеса", — отметил старший вице-президент НОВИКОМа — директор департамента малого и среднего бизнеса Денис Есипенок.

Заключенные договоренности позволят повысить информированность предприятий МСП Ярославской области об актуальных возможностях получения доступного финансирования. Для этого планируется проведение консультаций и деловых мероприятий.

НОВИКОМ регулярно проводит панельные сессии и семинары о мерах поддержки для МСП по всей стране, в том числе в рамках крупных промышленных форумов. В прошлом году банк стал лауреатом Всероссийского конкурса образовательных программ и просветительских проектов кредитных организаций в интересах субъектов малого и среднего предпринимательства. Организаторы конкурса — Ассоциация развития финансовой грамотности и Ассоциация банков России — высоко оценили работу банка по развитию финансовой грамотности отечественных предпринимателей.