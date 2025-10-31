16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ночь искусств" в "ЗИМ Галерее": новая выставка, экскурсия, лекция и концерт Галерея "Заварка" опубликовала программу на "Ночь искусств 2025" Музей Рязанова анонсировал программу на "Ночь искусств-2025" В "ЗИМ Галерее" пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя В "ЗИМ Галерее" пройдет авторская экскурсия по выставке Оксаны Стоговой

Музеи и выставки Культура

"Ночь искусств" в "ЗИМ Галерее": новая выставка, экскурсия, лекция и концерт

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 4 ноября, культурный центр "ЗИМ Галерея" присоединится к всероссийской акции "Ночь искусств". Галерея будет работать с 15.00 до 21.00. Событийная программа (12+) начнется в 16.00 открытием выставки об архитектуре самарского спорта. Гостей также ждет авторская экскурсия по выставке Оксаны Стоговой, лекция про советский модернизм и лекция-концерт о музыке эпохи оттепели. Вход на все мероприятия свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Программа

16.00 — открытие выставки "Искусство на арене. Архитектура самарского спорта" (12+)

В экспозиции представят информацию о более чем 20 существующих, утраченных или нереализованных зданиях, комплексах, проектах и произведениях монументального искусства 1903–2020 годов. На открытии пройдет кураторская экскурсия историка архитектуры Армена Арутюнова. Выставка приурочена к проведению в Самаре Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

17.00 — авторская экскурсия Оксаны Стоговой по выставке "Интерпретация истории искусств" (12+). Художница расскажет об идее и реализации проекта, о результатах исследования и особенностях восприятия цвета в произведениях искусства на примере картин Ван Гога, Матисса, Рембрандта, Петрова-Водкина, да Винчи и других знаменитых авторов.

18.00 — лекция Армена Арутюнова "70 лет советского модернизма" об архитектурном наследии Куйбышева 1960–1980-х. Мероприятие приурочено к годовщине подписания 4 ноября 1955 года) Никитой Хрущевым постановления "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве".

19.00 — лекция-концерт "Музыкальный ландшафт оттепели: ВИА, эстрада, джаз и авторская песня" (12+). Музыкант Дмитрий Дмитриев расскажет о феноменах советской музыки 60-х — об исполнителях, композиторах, фестивалях, о поиске творческой уникальности и влиянии мировой культуры на музыку в СССР, а также вместе с пианистом Денисом Льноградским исполнит несколько знаковых композиций.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2