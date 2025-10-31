"Ночь искусств" в "ЗИМ Галерее": новая выставка, экскурсия, лекция и концерт

Во вторник, 4 ноября, культурный центр "ЗИМ Галерея" присоединится к всероссийской акции "Ночь искусств". Галерея будет работать с 15.00 до 21.00. Событийная программа (12+) начнется в 16.00 открытием выставки об архитектуре самарского спорта. Гостей также ждет авторская экскурсия по выставке Оксаны Стоговой, лекция про советский модернизм и лекция-концерт о музыке эпохи оттепели. Вход на все мероприятия свободный.

Программа

16.00 — открытие выставки "Искусство на арене. Архитектура самарского спорта" (12+)

В экспозиции представят информацию о более чем 20 существующих, утраченных или нереализованных зданиях, комплексах, проектах и произведениях монументального искусства 1903–2020 годов. На открытии пройдет кураторская экскурсия историка архитектуры Армена Арутюнова. Выставка приурочена к проведению в Самаре Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

17.00 — авторская экскурсия Оксаны Стоговой по выставке "Интерпретация истории искусств" (12+). Художница расскажет об идее и реализации проекта, о результатах исследования и особенностях восприятия цвета в произведениях искусства на примере картин Ван Гога, Матисса, Рембрандта, Петрова-Водкина, да Винчи и других знаменитых авторов.

18.00 — лекция Армена Арутюнова "70 лет советского модернизма" об архитектурном наследии Куйбышева 1960–1980-х. Мероприятие приурочено к годовщине подписания 4 ноября 1955 года) Никитой Хрущевым постановления "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве".

19.00 — лекция-концерт "Музыкальный ландшафт оттепели: ВИА, эстрада, джаз и авторская песня" (12+). Музыкант Дмитрий Дмитриев расскажет о феноменах советской музыки 60-х — об исполнителях, композиторах, фестивалях, о поиске творческой уникальности и влиянии мировой культуры на музыку в СССР, а также вместе с пианистом Денисом Льноградским исполнит несколько знаковых композиций.