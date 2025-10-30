16+
Банки Финансы

ВТБ: самарцы переходят на альтернативные платежные инструменты, а наличные оставляют на подарки и чаевые

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Результаты опроса ВТБ показали, что за последний год каждый второй респондент из Приволжского федерального округа стал реже использовать наличные.

Респонденты отметили, что выбирают платежный инструмент в зависимости от суммы трат:

При покупках до 3 тыс. рублей чаще всего к СБП прибегают респонденты 26-34 лет, а оплата pay-сервисами особенно популярна среди клиентов 35-44 лет.

При оплате до 100 тыс. рублей к переводам через СБП активнее подключается как молодежь 18-25 лет, так и россияне постарше (26 лет — 34 года). Биометрией для таких покупок пользуется каждый десятый из возрастной группы 26-34 лет.

Оплачивать покупки дороже 100 тыс. рублей с помощью СБП склонны россияне в возрасте 26-34 года, а pay-сервисами — 35-44 года.

Основной драйвер роста безналичных платежей — это удобство и скорость, на которые указали 56% респондентов ПФО. 40% жителей Поволжья ценят альтернативные способы оплаты за выгодные условия, в первую очередь — кешбэк и скидки. Каждый четвертый подчеркивает возможность платить в большем количестве мест, а 21% видят преимущество в безопасности и снижении риска кражи карты.

При этом наличные не исчезают из кошельков полностью, но их функция меняется. 41% респондентов из ПФО признались, что используют наличные в качестве подарков, 25% — для чаевых, а 13% рассказали, что наличные помогают им контролировать свои расходы и снижать количество спонтанных покупок.

"Опрос подтверждает устойчивую тенденцию: все больше россиян выбирают безналичные способы оплаты — от СБП до платежных стикеров и pay-сервисов. Люди ценят скорость, удобство и безопасность таких платежей, а наличные все чаще остаются только для особых случаев — например, подарков или чаевых. Безналичные платежи становятся не просто технологией, а привычной частью повседневной жизни и скоро деньги будут дарить не в праздничных конвертах, а отправлять с цифровым поздравлением", — рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

* Исследование проведено среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.

